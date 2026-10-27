Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев: Азербайджан трудно обойти на карте региональной взаимосвязанности

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:41
    Ильхам Алиев: Азербайджан трудно обойти на карте региональной взаимосвязанности

    Если посмотреть на карту, то и здесь трудно обойти Азербайджан, особенно если дополнить эту карту инфраструктурой, инвестициями, современной инфраструктурой, а также политической инфраструктурой.

    Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

    "Ведь для того, чтобы играть определенную роль в обеспечении транспортной связанности, необходимо иметь хорошие отношения со своими соседями и с соседями своих соседей. Именно этого мы и добились. Таким образом, наш экономический потенциал, активная внешняя политика, инклюзивное общество, традиции мультикультурализма и межкультурного диалога в совокупности дают нам основания для оптимизма", - добавил глава государства.

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога
    İlham Əliyev: Əgər xəritəyə nəzər salsaq, görərik ki, Azərbaycandan yan keçmək çətindir
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    44 filmi

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