Ильхам Алиев: Азербайджан трудно обойти на карте региональной взаимосвязанности

Если посмотреть на карту, то и здесь трудно обойти Азербайджан, особенно если дополнить эту карту инфраструктурой, инвестициями, современной инфраструктурой, а также политической инфраструктурой.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил в ходе выступления на открытии VII Всемирного форума межкультурного диалога на тему "Диалог во имя общего будущего" в Баку.

"Ведь для того, чтобы играть определенную роль в обеспечении транспортной связанности, необходимо иметь хорошие отношения со своими соседями и с соседями своих соседей. Именно этого мы и добились. Таким образом, наш экономический потенциал, активная внешняя политика, инклюзивное общество, традиции мультикультурализма и межкультурного диалога в совокупности дают нам основания для оптимизма", - добавил глава государства.