Кыргызстан в ближайшие пять лет планирует приобрести 10 самолетов Airbus
В регионе
- 27 октября, 2026
- 10:39
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Кыргызстан планирует приобрести 10 самолетов Airbus.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".
По данным компании, соглашение о покупке двух воздушных судов уже подписано.
Ожидается, что они прибудут в страну в 2027 году.
"В течение последующих пяти лет планируется закупить еще восемь самолетов", - сообщили в организации.
Таким образом, общее количество планируемых к приобретению воздушных судов составит 10.
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