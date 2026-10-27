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    Кыргызстан в ближайшие пять лет планирует приобрести 10 самолетов Airbus

    В регионе
    • 27 октября, 2026
    • 10:39
    Кыргызстан в ближайшие пять лет планирует приобрести 10 самолетов Airbus

    Кыргызстан планирует приобрести 10 самолетов Airbus.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

    По данным компании, соглашение о покупке двух воздушных судов уже подписано.

    Ожидается, что они прибудут в страну в 2027 году.

    "В течение последующих пяти лет планируется закупить еще восемь самолетов", - сообщили в организации.

    Таким образом, общее количество планируемых к приобретению воздушных судов составит 10.

    Airbus Кыргызстан
    44 filmi
    44 filmi

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