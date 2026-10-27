Кыргызстан в ближайшие пять лет планирует приобрести 10 самолетов Airbus

Кыргызстан планирует приобрести 10 самолетов Airbus.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские медиа, об этом сообщили в ОАО "Аэропорты Кыргызстана".

По данным компании, соглашение о покупке двух воздушных судов уже подписано.

Ожидается, что они прибудут в страну в 2027 году.

"В течение последующих пяти лет планируется закупить еще восемь самолетов", - сообщили в организации.

Таким образом, общее количество планируемых к приобретению воздушных судов составит 10.