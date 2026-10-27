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    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть исключена из международной политики

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:46
    Ильхам Алиев: Политика двойных стандартов должна быть исключена из международной политики

    Азербайджан продолжит бороться против двойных стандартов в мировой политике, поскольку подобные подходы должны быть полностью исключены из международных отношений.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии открытия VII Всемирного форума межкультурного диалога в Баку.

    Глава государства обратил внимание на широкое применение санкций в современном мире и отсутствие подобных мер в отношении Армении, которая оккупировала почти 20% территории Азербайджана и проводила политику этнических чисток.

    "Сегодня мы видим санкции повсюду. Если посмотреть из Азербайджана на север и на юг, можно увидеть сотни санкций. Но против Армении санкции не вводились. Это не что иное, как двойные стандарты", - сказал президент.

    По словам Ильхама Алиева, борьба с двойными стандартами является одним из важных элементов внешней политики Азербайджана, поскольку страна сталкивалась с ними прежде и продолжает сталкиваться сегодня.

    "Политика двойных стандартов должна быть полностью исключена из международной политики. Наше общество совершенно нетерпимо к двойным стандартам", - подчеркнул он.

    Глава государства добавил, что двойные стандарты проявляются и в попытках некоторых стран указывать другим государствам, как им следует жить.

    "Прежде чем это делать, следует посмотреть в зеркало и спросить себя: есть ли у вас моральное право читать кому-то нотации, учить независимую страну, как ей жить, что делать и чего не делать?" - сказал президент.

    Он подчеркнул, что Азербайджан не вмешивается во внутренние дела других государств и ожидает аналогичного отношения к себе.

    "Мы никогда так не поступаем. Мы сосредоточены на решении собственных задач, а происходящее в других странах - дело народов этих стран. Это не наше дело. Поэтому мы ожидаем такого же отношения к нам и добиваемся его", - заключил Ильхам Алиев.

    Ильхам Алиев VII Всемирный форум межкультурного диалога Двойные стандарты
    İlham Əliyev: İkili standartlar beynəlxalq siyasətdən tam şəkildə çıxarılmalıdır
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