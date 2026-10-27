МИД Азербайджана поздравил Сент-Винсент и Гренадины с Национальным днем
Внешняя политика
- 27 октября, 2026
- 10:36
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Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравил народ и правительство Сент-Винсента и Гренадин с национальным праздником.
Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице министерства в соцсети "X".
"Мы искренне поздравляем народ и правительство Сент-Винсента и Гренадин с Национальным днем!" - говорится в публикации.
XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Azerbaijani MFA congratulates Saint Vincent and the Grenadines on National Day
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