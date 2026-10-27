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    МИД Азербайджана поздравил Сент-Винсент и Гренадины с Национальным днем

    Внешняя политика
    • 27 октября, 2026
    • 10:36
    МИД Азербайджана поздравил Сент-Винсент и Гренадины с Национальным днем

    Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поздравил народ и правительство Сент-Винсента и Гренадин с национальным праздником.

    Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на официальной странице министерства в соцсети "X".

    "Мы искренне поздравляем народ и правительство Сент-Винсента и Гренадин с Национальным днем!" - говорится в публикации.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД)
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
    Azerbaijani MFA congratulates Saint Vincent and the Grenadines on National Day
    44 filmi
    44 filmi

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