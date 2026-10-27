XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib
Xarici siyasət
- 27 oktyabr, 2026
- 10:27
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Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.
"Milli Günü münasibətilə Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini səmimiyyətlə təbrik edirik!" - paylaşımda qeyd olunub.
Warm congratulations to the people and the Government of the Saint Vincent and the Grenadines on the occasion of its National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇻🇨 @mofa_svg https://t.co/nGauGk3MTW— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) October 27, 2026
МИД Азербайджана поздравил Сент-Винсент и Гренадины с Национальным днем
Azerbaijani MFA congratulates Saint Vincent and the Grenadines on National Day
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