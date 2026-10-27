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    XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 27 oktyabr, 2026
    • 10:27
    XİN Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Sent-Vinsent və Qrenadini Milli Günü münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə nazirliyin "X" sosial media hesabında paylaşım edilib.

    "Milli Günü münasibətilə Sent-Vinsent və Qrenadin xalqını və hökumətini səmimiyyətlə təbrik edirik!" - paylaşımda qeyd olunub.

    Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN)
    МИД Азербайджана поздравил Сент-Винсент и Гренадины с Национальным днем
    Azerbaijani MFA congratulates Saint Vincent and the Grenadines on National Day
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