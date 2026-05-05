    В КСИР заявили, что США не смогут изменить ситуацию в Ормузском проливе

    Усиление борьбы Вашингтона с Тегераном нанесет больший ущерб самим США.

    Как передает Report со ссылкой на информагентство ISNA, об этом говорится в заявлении иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

    В сообщении подчеркивается, что президент США Дональд Трамп в первую очередь хочет открыть заблокированный Ираном Ормузский пролив.

    "В ходе 40-дневной войны (операция США и Израиля против Ирана - ред.) и после нее он всеми способами пытался открыть пролив, но это не дало результатов. Трамп ни при каких обстоятельствах не сможет вернуть ситуацию в прежнее состояние", - приводит ISNA заявление военных.

    Накануне американский лидер анонсировал на своей странице в Truth Social инициативу Project Freedom, в рамках которой Вооруженные силы США будут привлечены к сопровождению судов для их безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    Операция США и Израиля против Ирана Корпус стражей исламской революции (КСИР) Эскалация на Ближнем Востоке Ормузский пролив Дональд Трамп
    SEPAH: Trampın bugünkü problemi Hörmüz boğazının açılmasıdır

