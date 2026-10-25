Александар Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 12:14
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Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на досрочных парламентских выборах в стране.
Как сообщает балканское бюро Report, Александар Вучич, возглавляющий избирательный список "Александар Вучич - Объединенная Сербия", сегодня утром прибыл на избирательный участок в Новом Белграде.
Вучич пришел на участок вместе с супругой Тамарой Вучич. Он встал в очередь вместе с другими гражданами и проголосовал.
Отметим, что наблюдатели и представители СМИ внимательно следят за ходом избирательного процесса по всей стране.
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