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    Александар Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 12:14
    Александар Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии

    Президент Сербии Александар Вучич принял участие в голосовании на досрочных парламентских выборах в стране.

    Как сообщает балканское бюро Report, Александар Вучич, возглавляющий избирательный список "Александар Вучич - Объединенная Сербия", сегодня утром прибыл на избирательный участок в Новом Белграде.

    Вучич пришел на участок вместе с супругой Тамарой Вучич. Он встал в очередь вместе с другими гражданами и проголосовал.

    Отметим, что наблюдатели и представители СМИ внимательно следят за ходом избирательного процесса по всей стране.

    Александар Вучич Парламентские выборы Сербия
    Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib
    44 filmi
    44 filmi

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