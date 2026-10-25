Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib
Digər ölkələr
- 25 oktyabr, 2026
- 11:52
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Serbiyada keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri çərçivəsində Aleksandar Vuçiç səsvermə hüququndan istifadə edib.
"Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, "Aleksandar Vuçiç – Birləşmiş Serbiya" seçki siyahısına rəhbərlik edən Aleksandar Vuçiç bu gün səhər saatlarında Yeni Belqraddakı seçki məntəqəsinə gəlib.
Məntəqəyə xanımı Tamara Vuçiç ilə birlikdə gələn A. Vuçiç səsvermə prosesində digər vətəndaşlarla bərabər növbəyə duraraq öz seçimini edib.
Qeyd edək ki, müşahidəçilər və media nümayəndələri ölkə üzrə seçki prosesinin gedişatını yaxından izləyir.
Son xəbərlər
12:55
Yaponiya ordu yaratmaqla bağlı Konstitusiyanı dəyişməyi müzakirə edirDigər ölkələr
12:45
İran XİN rəhbəri: Regionda xarici qüvvələrin mövcudluğu sıfıra endirilməlidirRegion
12:26
Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaqEkologiya
12:07
Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: "Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir"Komanda
11:52
Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edibDigər ölkələr
11:45
Yaponiyada 13 minə yaxın sakinə daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə tövsiyə olunubDigər ölkələr
11:39
Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilirDigər ölkələr
11:38
İzabel Bearune: Dünya çempionatında iştirak etmək gənclərimiz üçün böyük fəxrdirKomanda
11:27
Foto
Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblərFutbol