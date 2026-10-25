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    Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib

    Digər ölkələr
    • 25 oktyabr, 2026
    • 11:52
    Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib

    Serbiyada keçirilən növbədənkənar parlament seçkiləri çərçivəsində Aleksandar Vuçiç səsvermə hüququndan istifadə edib.

    "Report"un Balkan bürosu xəbər verir ki, "Aleksandar Vuçiç – Birləşmiş Serbiya" seçki siyahısına rəhbərlik edən Aleksandar Vuçiç bu gün səhər saatlarında Yeni Belqraddakı seçki məntəqəsinə gəlib.

    Məntəqəyə xanımı Tamara Vuçiç ilə birlikdə gələn A. Vuçiç səsvermə prosesində digər vətəndaşlarla bərabər növbəyə duraraq öz seçimini edib.

    Qeyd edək ki, müşahidəçilər və media nümayəndələri ölkə üzrə seçki prosesinin gedişatını yaxından izləyir.

    Aleksandar Vuçiç Növbədənkənar parlament seçkiləri Serbiya
    Александар Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии
    MiniBoss
    MiniBoss

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