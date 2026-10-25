Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Правящая коалиция Японии обсудит пересмотр конституционного запрета на создание армии

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 12:11
    Правящая коалиция Японии обсудит пересмотр конституционного запрета на создание армии

    Партии правящей коалиции Японии договорились начать консультации по пересмотру девятой статьи конституции, закрепляющей отказ страны от войны и создания вооруженных сил.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена добиться согласования совместной парламентской инициативы до февраля 2027 года.

    Возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия предлагает в целом сохранить действующую редакцию девятой статьи, дополнив ее положением, которое официально закрепит правовой статус Сил самообороны Японии.

    В свою очередь, младший партнер по правящей коалиции - партия "Общество обновления Японии" - выступает за исключение второго пункта статьи, предусматривающего отказ от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил, а также других средств ведения войны.

    Вместо этого партия предлагает закрепить в конституции право страны иметь армию национальной обороны.

    Первый пункт девятой статьи провозглашает отказ Японии от войны как суверенного права государства, а также от угрозы силой или ее применения для разрешения международных споров. Во втором пункте говорится, что страна не будет содержать вооруженные силы и другие средства ведения войны, а право государства на ведение войны не признается.

    Несмотря на эти ограничения, Япония располагает Силами самообороны, в состав которых входят сухопутные, морские и воздушные подразделения. Они оснащены современными боевыми кораблями, истребителями пятого поколения и ракетными комплексами.

    Кроме того, Япония модернизирует два крупных корабля для размещения истребителей с возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки, а сухопутные подразделения получают мобильные ракетные системы дальностью до 1 тыс. км.

    Правящая коалиция Япония
    Yaponiya ordu yaratmaqla bağlı Konstitusiyanı dəyişməyi müzakirə edir
    44 filmi
    44 filmi

    Последние новости

    13:04
    Аббас Арагчи призвал свести к нулю присутствие иностранных сил в регионе
    В регионе
    12:55
    Премьер Испании связал рост инфляции с войной в Иране
    Другие страны
    12:31
    В Баку и регионах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и грозы
    Экология
    12:29
    Представительница Французской Полинезии выразила надежду на победу команды на ЧМ U-15 в Баку
    Командные
    12:14
    Александар Вучич проголосовал на досрочных парламентских выборах в Сербии
    Другие страны
    12:11
    Правящая коалиция Японии обсудит пересмотр конституционного запрета на создание армии
    Другие страны
    11:50
    Представительница Новой Каледонии отметила важность проведения ЧМ U-15 в Азербайджане
    Командные
    11:40
    В Сербии начались досрочные парламентские выборы
    Другие страны
    11:39
    Фото
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Футбол
    Лента новостей