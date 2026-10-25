Правящая коалиция Японии обсудит пересмотр конституционного запрета на создание армии

Партии правящей коалиции Японии договорились начать консультации по пересмотру девятой статьи конституции, закрепляющей отказ страны от войны и создания вооруженных сил.

Как передает Report со ссылкой на агентство Kyodo, премьер-министр Японии Санаэ Такаити намерена добиться согласования совместной парламентской инициативы до февраля 2027 года.

Возглавляемая Такаити Либерально-демократическая партия предлагает в целом сохранить действующую редакцию девятой статьи, дополнив ее положением, которое официально закрепит правовой статус Сил самообороны Японии.

В свою очередь, младший партнер по правящей коалиции - партия "Общество обновления Японии" - выступает за исключение второго пункта статьи, предусматривающего отказ от создания сухопутных, морских и военно-воздушных сил, а также других средств ведения войны.

Вместо этого партия предлагает закрепить в конституции право страны иметь армию национальной обороны.

Первый пункт девятой статьи провозглашает отказ Японии от войны как суверенного права государства, а также от угрозы силой или ее применения для разрешения международных споров. Во втором пункте говорится, что страна не будет содержать вооруженные силы и другие средства ведения войны, а право государства на ведение войны не признается.

Несмотря на эти ограничения, Япония располагает Силами самообороны, в состав которых входят сухопутные, морские и воздушные подразделения. Они оснащены современными боевыми кораблями, истребителями пятого поколения и ракетными комплексами.

Кроме того, Япония модернизирует два крупных корабля для размещения истребителей с возможностью укороченного взлета и вертикальной посадки, а сухопутные подразделения получают мобильные ракетные системы дальностью до 1 тыс. км.