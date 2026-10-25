В Японии около 13 тыс. человек призвали эвакуироваться из-за угрозы наводнений
Другие страны
- 25 октября, 2026
- 11:29
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В японской префектуре Вакаяма на острове Хонсю власти рекомендовали около 13 тыс. жителей эвакуироваться в связи с угрозой сильных ливней, наводнений и оползней.
Как передает Report со ссылкой на японское общественное телевидение, рекомендация в первую очередь касается пожилых людей.
В административном центре префектуры, городе Вакаяма, уже наблюдаются подтопления. На некоторых улицах уровень воды поднялся до колес автомобилей.
Причиной сильных дождей стало приближение мощного тайфуна "Чампи", который движется в направлении Японии со стороны китайского побережья со скоростью около 20 км/ч.
Ранее тайфун затронул Тайвань, где, по имеющимся данным, один человек погиб, более 610 пострадали.
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