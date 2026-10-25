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    В Японии около 13 тыс. человек призвали эвакуироваться из-за угрозы наводнений

    Другие страны
    • 25 октября, 2026
    • 11:29
    В Японии около 13 тыс. человек призвали эвакуироваться из-за угрозы наводнений

    В японской префектуре Вакаяма на острове Хонсю власти рекомендовали около 13 тыс. жителей эвакуироваться в связи с угрозой сильных ливней, наводнений и оползней.

    Как передает Report со ссылкой на японское общественное телевидение, рекомендация в первую очередь касается пожилых людей.

    В административном центре префектуры, городе Вакаяма, уже наблюдаются подтопления. На некоторых улицах уровень воды поднялся до колес автомобилей.

    Причиной сильных дождей стало приближение мощного тайфуна "Чампи", который движется в направлении Японии со стороны китайского побережья со скоростью около 20 км/ч.

    Ранее тайфун затронул Тайвань, где, по имеющимся данным, один человек погиб, более 610 пострадали.

    Наводнение Эвакуация Япония
    Yaponiyada 13 minə yaxın sakinə daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə tövsiyə olunub
    44 filmi
    44 filmi

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