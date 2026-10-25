Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку

    Футбол
    • 25 октября, 2026
    • 11:39
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку

    В Азербайджане перед матчем чемпионата мира по футболу среди команд U-15 и фестиваля состоялась акция поддержки.

    Как сообщает Report, акция с участием болельщиков из Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии прошла в Говсанском спортивном комплексе.

    Мероприятие было организовано в поддержку команд Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи - Таити).

    В ходе акции была подчеркнута солидарность народов Тихоокеанского региона, а также важность участия молодых спортсменов в международных соревнованиях в качестве представителей своих народов.

    Акция состоялась перед матчем между сборными Буркина-Фасо и Новой Каледонии, который пройдет на поле 8B Говсанского спортивного комплекса.

    Напомним, что чемпионат мира U-15 и фестиваль стартовали 24 октября и продлятся до 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.

    В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

    Сборная Азербайджана сегодня, 25 октября, встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10A Говсанского спортивного комплекса.

    26 октября азербайджанская команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на поле 10A.

    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Новая Каледония
    Фото
    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblər
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    Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку
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