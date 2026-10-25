Болельщики Новой Каледонии и Французской Полинезии провели акцию в Баку

В Азербайджане перед матчем чемпионата мира по футболу среди команд U-15 и фестиваля состоялась акция поддержки.

Как сообщает Report, акция с участием болельщиков из Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии прошла в Говсанском спортивном комплексе.

Мероприятие было организовано в поддержку команд Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи - Таити).

В ходе акции была подчеркнута солидарность народов Тихоокеанского региона, а также важность участия молодых спортсменов в международных соревнованиях в качестве представителей своих народов.

Акция состоялась перед матчем между сборными Буркина-Фасо и Новой Каледонии, который пройдет на поле 8B Говсанского спортивного комплекса.

Напомним, что чемпионат мира U-15 и фестиваль стартовали 24 октября и продлятся до 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата состоится около 1 000 матчей.

Сборная Азербайджана сегодня, 25 октября, встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10A Говсанского спортивного комплекса.

26 октября азербайджанская команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на поле 10A.