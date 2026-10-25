Представительница Французской Полинезии выразила надежду на победу команды на ЧМ U-15 в Баку
- 25 октября, 2026
- 12:29
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Главная цель участия делегаций Французской Полинезии и Канаки - Новой Каледонии в проходящих в Баку чемпионате мира по футболу U-15 и фестивале - поддержать молодых футболистов.
Как сообщает Report, об этом заявила представительница Французской Полинезии Таухани Леска во время акции, организованной в поддержку команд Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи - Таити).
Она выразила надежду на успешное выступление своей команды на турнире.
"Мы верим и надеемся, что Французская Полинезия одержит победу на этих соревнованиях. Наша главная цель - поддержать молодых футболистов", - сказала она.
Представительница Французской Полинезии также поблагодарила организаторов за возможность принять участие в мероприятии.
"Мы очень благодарны Бакинской инициативной группе за приглашение и предоставленную возможность находиться здесь", - подчеркнула она.
Отметим, что чемпионат мира по футболу U-15 и фестиваль стартовали 24 октября и продлятся до 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.
В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата планируется провести около 1 000 матчей.
Сборная Азербайджана сегодня, 25 октября, встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10A Говсанского спортивного комплекса.
26 октября азербайджанская команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на этом поле.