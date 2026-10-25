Представительница Французской Полинезии выразила надежду на победу команды на ЧМ U-15 в Баку

Главная цель участия делегаций Французской Полинезии и Канаки - Новой Каледонии в проходящих в Баку чемпионате мира по футболу U-15 и фестивале - поддержать молодых футболистов.

Как сообщает Report, об этом заявила представительница Французской Полинезии Таухани Леска во время акции, организованной в поддержку команд Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи - Таити).

Она выразила надежду на успешное выступление своей команды на турнире.

"Мы верим и надеемся, что Французская Полинезия одержит победу на этих соревнованиях. Наша главная цель - поддержать молодых футболистов", - сказала она.

Представительница Французской Полинезии также поблагодарила организаторов за возможность принять участие в мероприятии.

"Мы очень благодарны Бакинской инициативной группе за приглашение и предоставленную возможность находиться здесь", - подчеркнула она.

Отметим, что чемпионат мира по футболу U-15 и фестиваль стартовали 24 октября и продлятся до 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата планируется провести около 1 000 матчей.

Сборная Азербайджана сегодня, 25 октября, встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10A Говсанского спортивного комплекса.

26 октября азербайджанская команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на этом поле.