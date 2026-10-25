İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: "Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir"

    Komanda
    • 25 oktyabr, 2026
    • 12:07
    Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir

    Fransız Polineziyası və Kanaki nümayəndə heyətinin Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalında iştirak etməkdə əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Kanaki–Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası (Maʻohi Nui – Tahiti) komandalarına dəstək məqsədilə təşkil edilən aksiya zamanı Fransız Polineziyasının nümayəndəsi Tauhani Leska deyib.

    O, komandasının turnirdə uğur qazanacağına böyük ümid bəslədiyini bildirib:

    "Fransız Polineziyasının bu yarışda qalib gələcəyinə inanırıq və buna ümid edirik. Əsas məqsədimiz gənc futbolçulara dəstək nümayiş etdirməkdir".

    Nümayəndə tədbirdə iştirak etmək imkanı yaradıldığına görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib:

    "Burada olmağımıza şərait yaratdıqları və bizi dəvət etdikləri üçün Bakı Təşəbbüs Qrupuna çox minnətdarıq".

    Qeyd edək ki, oktyabrın 24-də start götürən U-15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 30-dək Hövsan Yarış Kompleksində davam edəcək.

    Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edir. Çempionat çərçivəsində 1 000-ə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan komandası bu gün saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında keçiriləcək.

    Azərbaycan seçməsi oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.

    FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    Представительница Французской Полинезии выразила надежду на победу команды на ЧМ U-15 в Баку
    French Polynesia representative says Baku visit aims to support players
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    12:55
    Yaponiya ordu yaratmaqla bağlı Konstitusiyanı dəyişməyi müzakirə edir
    Digər ölkələr
    12:45
    İran XİN rəhbəri: Regionda xarici qüvvələrin mövcudluğu sıfıra endirilməlidir
    Region
    12:26
    Bakıda yağış yağacaq, şimşək çaxacaq
    Ekologiya
    12:07
    Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: "Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir"
    Komanda
    11:52
    Aleksandar Vuçiç xanımı ilə birlikdə səsvermədə iştirak edib
    Digər ölkələr
    11:45
    Yaponiyada 13 minə yaxın sakinə daşqın təhlükəsi ilə əlaqədar təxliyə tövsiyə olunub
    Digər ölkələr
    11:39
    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkiləri keçirilir
    Digər ölkələr
    11:38
    İzabel Bearune: Dünya çempionatında iştirak etmək gənclərimiz üçün böyük fəxrdir
    Komanda
    11:27
    Foto
    Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyasından olan azarkeşlər Bakıda aksiya keçiriblər
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti