Fransa Polineziyasının nümayəndəsi: "Bakıda keçirilən yarışda əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir"
- 25 oktyabr, 2026
- 12:07
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Fransız Polineziyası və Kanaki nümayəndə heyətinin Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalında iştirak etməkdə əsas məqsəd gənc futbolçuları dəstəkləməkdir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Kanaki–Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası (Maʻohi Nui – Tahiti) komandalarına dəstək məqsədilə təşkil edilən aksiya zamanı Fransız Polineziyasının nümayəndəsi Tauhani Leska deyib.
O, komandasının turnirdə uğur qazanacağına böyük ümid bəslədiyini bildirib:
"Fransız Polineziyasının bu yarışda qalib gələcəyinə inanırıq və buna ümid edirik. Əsas məqsədimiz gənc futbolçulara dəstək nümayiş etdirməkdir".
Nümayəndə tədbirdə iştirak etmək imkanı yaradıldığına görə təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib:
"Burada olmağımıza şərait yaratdıqları və bizi dəvət etdikləri üçün Bakı Təşəbbüs Qrupuna çox minnətdarıq".
Qeyd edək ki, oktyabrın 24-də start götürən U-15 dünya çempionatı və festivalı oktyabrın 30-dək Hövsan Yarış Kompleksində davam edəcək.
Turnirdə dünyanın 189 ölkəsindən FIFA-ya üzv assosiasiyaları təmsil edən komandalar iştirak edir. Çempionat çərçivəsində 1 000-ə yaxın oyunun keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Azərbaycan komandası bu gün saat 12:45-də Andorra, saat 19:30-da isə Avstraliya yığması ilə qarşılaşacaq. Hər iki görüş Hövsan Yarış Kompleksinin 10A meydançasında keçiriləcək.
Azərbaycan seçməsi oktyabrın 26-da saat 11:30-da İsrail, saat 18:15-də isə Haiti yığması ilə həmin meydançada üz-üzə gələcək.