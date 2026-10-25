Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с Днем Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич,

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему братскому народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Казахстан – Дня Республики.

Сегодня Республика Казахстан, всесторонне развиваясь в результате проводимой Вами продуманной политики, добилась успехов во всех сферах, укрепила свой экономический потенциал, завоевала высокий авторитет на международной арене. Мы, как братская страна, искренне радуемся, наблюдая за тем, как Казахстан из года в год добивается новых успехов и достигает новых высот.

Наши регулярные взаимные визиты, встречи, активный диалог на высшем уровне играют важную роль в еще более стремительном развитии двусторонних отношений, укреплении и наполнении новым содержанием нашего стратегического партнерства и союзничества. Высоко оцениваю Ваш недавний визит в Азербайджан для участия в 7-м Саммите СВМДА.

Уверен, что азербайджано-казахстанские межгосударственные отношения, черпающие силу в наших богатых духовных ценностях, братстве двух народов, благодаря нашим совместным усилиям и дальше будут неуклонно развиваться и укрепляться.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной государственной деятельности, братскому народу Казахстана – постоянного мира, благополучия и процветания".