Представительница Новой Каледонии отметила важность проведения ЧМ U-15 в Азербайджане

Проводимые в Азербайджане чемпионат мира по футболу U-15 и фестиваль позволяют оценить уровень развития футбола в Канаки - Новой Каледонии и дают молодым игрокам возможность получить ценный международный опыт.

Как сообщает Report, об этом заявила журналистам вице-президент Спортивной комиссии островов Луайоте (Канаки) Исмаэль Беруне во время акции, организованной в поддержку команд Канаки - Новой Каледонии и Французской Полинезии (Маохи Нуи - Таити).

Представительница комиссии подчеркнула, что, несмотря на небольшую численность населения Новой Каледонии, участие ее молодых футболистов в соревнованиях мирового уровня имеет большое значение.

"Наша цель - поддерживать молодежь и прививать ей такие ценности, как уважение, скромность, трудолюбие и упорство. Именно такие международные турниры дают мощный импульс развитию наших футболистов и их будущим успехам", - отметила она.

Напомним, что чемпионат мира U-15 и фестиваль стартовали 24 октября и продлятся до 30 октября в Говсанском спортивном комплексе.

В турнире участвуют команды, представляющие ассоциации - члены FIFA из 189 стран мира. В рамках чемпионата планируется провести около 1 000 матчей.

Сборная Азербайджана сегодня, 25 октября, встретится с Андоррой в 12:45 и Австралией в 19:30. Оба матча пройдут на поле 10A Говсанского спортивного комплекса.

26 октября азербайджанская команда сыграет с Израилем в 11:30 и Гаити в 18:15. Обе встречи также состоятся на этом поле.