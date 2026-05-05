    • 05 мая, 2026
    Fox News: Вашингтон готовится к масштабным боевым действиям против Тегерана

    Вашингтон все ближе к началу "масштабных боевых операций" против Тегерана.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на представителей американского руководства.

    "Мы находимся ближе к развертыванию крупномасштабных боевых действий, чем сутки назад, после того как иранская сторона подвергла обстрелу американские суда и атаковала территорию ОАЭ при помощи ракет и беспилотных летательных аппаратов", - сообщили высокопоставленные представители властей.

    Собеседники телеканала прокомментировали стартовавшую в понедельник американскую инициативу Project Freedom, направленную на обеспечение безопасного прохода заблокированных в Персидском заливе торговых кораблей через Ормузский пролив.

    Вместе с тем они отметили, что итоговое решение принимает американский президент Дональд Трамп, уточнив, что вооруженные силы США находятся в полной боевой готовности.

    Накануне американский лидер анонсировал на своей странице в Truth Social инициативу Project Freedom, в рамках которой Вооруженные силы США будут привлечены к сопровождению судов для их безопасного прохода через Ормузский пролив.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и атаковал американские военные базы в странах Персидского залива.

    В ночь на 8 апреля 2026 года Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном прекращении огня, которое позднее американский лидер Дональд Трамп продлил на неопределенное время. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана состоялись переговоры между Ираном и США. После продолжительных обсуждений стороны не смогли достичь соглашения.

    В качестве средства давления на Тегеран США объявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил, что Ормуз уже закрыт для судов, следующих в страны Персидского залива. Ситуация в регионе спровоцировала мировой энергетический кризис.

    "Fox News": Vaşinqton Tehrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara hazırlaşır

