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    Три основных профсоюза в Бельгии планируют провести масштабную акцию протеста в ноябре

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 13:10
    Три основных профсоюза в Бельгии планируют провести масштабную акцию протеста в ноябре

    Три основных профсоюза в Бельгии - "Всеобщая федерация труда", Конфедерация христианских профсоюзов и Synova планируют провести масштабную акцию протеста в Брюсселе 23 ноября.

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Они выступают против мер жесткой экономии федерального правительства и снижения покупательной способности.

    Профсоюзы также считают, что реструктуризация в различных секторах и экономической неопределенности сказывается на сокращении рабочих мест, в частности, в области промышленности. Они призывают власти увеличить инвестиции в сферу образованияе, инноваций и т.д.

    Отметим, что на прошлой неделе полиция Брюсселя задержала 150 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших во время акции протеста. Из них 118 человек задержанных были задержаны в административном порядке, а 32 - в судебном. Среди арестованных по решению суда было 15 несовершеннолетних.

    Судебные аресты были связаны с такими правонарушениями, как бросание предметов в полицейских, сопротивление аресту и умышленный поджог.

    Акции протеста Профсоюзы Бельгия
    Belçikada həmkarlar ittifaqları irimiqyaslı etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır
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