Три основных профсоюза в Бельгии планируют провести масштабную акцию протеста в ноябре

Три основных профсоюза в Бельгии - "Всеобщая федерация труда", Конфедерация христианских профсоюзов и Synova планируют провести масштабную акцию протеста в Брюсселе 23 ноября.

Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

Они выступают против мер жесткой экономии федерального правительства и снижения покупательной способности.

Профсоюзы также считают, что реструктуризация в различных секторах и экономической неопределенности сказывается на сокращении рабочих мест, в частности, в области промышленности. Они призывают власти увеличить инвестиции в сферу образованияе, инноваций и т.д.

Отметим, что на прошлой неделе полиция Брюсселя задержала 150 человек в ходе беспорядков, вспыхнувших во время акции протеста. Из них 118 человек задержанных были задержаны в административном порядке, а 32 - в судебном. Среди арестованных по решению суда было 15 несовершеннолетних.

Судебные аресты были связаны с такими правонарушениями, как бросание предметов в полицейских, сопротивление аресту и умышленный поджог.