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    Зеленский: Трамп может легко привести Путина за стол переговоров

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 13:13
    Зеленский: Трамп может легко привести Путина за стол переговоров

    Президент США Дональд Трамп может легко привести российского лидера Владимира Путина за стол переговоров с Украиной.

    Как сообщает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в подкасте The Diary Of A CEO.

    Рассуждая о реалистичном пути к завершению войны, Зеленский отметил, что Путин нуждается в переговорах.

    "Президент Трамп, учитывая то, как он говорит обо мне, должен использовать такую же риторику в отношении Путина", - сказал он.

    На вопрос, почему американский президент этого не делает, Зеленский ответил, что не знает причин. При этом он указал, что Трамп может ввести жесткие санкции, за которые проголосовал Конгресс США.

    Украинский президент допустил, что позиция Трампа может объясняться особыми отношениями с Путиным, какими-либо экономическими сделками или другими причинами. Вместе с тем он подчеркнул, что не располагает всей информацией, может лишь строить догадки и не хочет выдвигать предположения.

    Зеленский также обратил внимание на предстоящие промежуточные выборы в США, допустив, что они могут влиять на приоритеты американского президента.

    "Впереди промежуточные выборы в США, и я думаю, что он, возможно, немного обеспокоен ценами на энергоносители в Америке - возможно, даже больше, чем ситуацией в Украине", - добавил он.

    Российско-украинский конфликт Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин
    Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər
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