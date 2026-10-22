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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:17
    Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putini Ukrayna ilə danışıqlar masası arxasına asanlıqla gətirə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "The Diary Of A CEO" podkastında bildirib.

    Müharibəni başa çatdırmağın real yolu barədə danışan Zelenski qeyd edib ki, Putinin danışıqlara ehtiyacı var.

    Məlumat yenilənir...

    Зеленский: Трамп может легко привести Путина за стол переговоров
    MiniBoss
    MiniBoss

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    Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər
    Digər ölkələr
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