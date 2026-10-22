Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 13:17
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp Rusiya lideri Vladimir Putini Ukrayna ilə danışıqlar masası arxasına asanlıqla gətirə bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski "The Diary Of A CEO" podkastında bildirib.
Müharibəni başa çatdırmağın real yolu barədə danışan Zelenski qeyd edib ki, Putinin danışıqlara ehtiyacı var.
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Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilərDigər ölkələr