БФБ: Для исламского финансирования должен быть сформирован механизм дочерних компаний

Первым шагом для функционирования исламского финансирования на рынке капитала Азербайджана должно стать создание механизма дочерних компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил ведущий экономист ЗАО "Бакинская фондовая биржа" (БФБ) Эмин Алиев на проходящем в Баку III Исламском финансовом форуме.

По его словам, формирование этого механизма позволит расширить возможности привлечения инвестиций из стран Персидского залива:

"Интерес к этому направлению проявят как государственный, так и частный секторы. На балансе каждой компании, выступающей в качестве эмитента, могут быть какие-либо активы или проекты, генерирующие доход. Эти проекты или активы передаются дочерним компаниям. Затем эта компания осуществляет эмиссию и из формируемого дохода выплачивает инвесторам долю. Думаю, что для эмитентов, желающих расширить инвесторскую базу и перейти к финансированию исламскими методами, это будет весьма интересно".