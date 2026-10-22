США продлили до 21 ноября срок переговоров о покупке зарубежных активов "Лукойла"

США продлили до 21 ноября срок, в течение которого компании могут вести переговоры с "Лукойлом" о покупке его зарубежных активов.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Срок продлен после того, как американская инвестиционная компания Carlyle Group в начале октября отказалась от участия в сделке. Ранее, 29 января, она предварительно согласовала покупку зарубежных активов "Лукойла", за исключением активов в Казахстане.

По данным источников Reuters, Carlyle обсуждала участие в сделке с фондами Mubadala, XRG и IHC из Абу-Даби, а также с Международной финансовой корпорацией развития США.

Как отмечает агентство, зарубежные активы "Лукойла", первоначально оценивавшиеся примерно в $22 млрд, привлекли интерес не менее десятка компаний, включая Exxon Mobil.

В октябре 2025 года Вашингтон ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Меры были направлены на сокращение возможностей Москвы финансировать военные действия в Украине. Зарубежные активы "Лукойла" были выставлены на продажу в прошлом году.