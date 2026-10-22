Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    США продлили до 21 ноября срок переговоров о покупке зарубежных активов "Лукойла"

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 13:32
    США продлили до 21 ноября срок переговоров о покупке зарубежных активов Лукойла

    США продлили до 21 ноября срок, в течение которого компании могут вести переговоры с "Лукойлом" о покупке его зарубежных активов.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

    Срок продлен после того, как американская инвестиционная компания Carlyle Group в начале октября отказалась от участия в сделке. Ранее, 29 января, она предварительно согласовала покупку зарубежных активов "Лукойла", за исключением активов в Казахстане.

    По данным источников Reuters, Carlyle обсуждала участие в сделке с фондами Mubadala, XRG и IHC из Абу-Даби, а также с Международной финансовой корпорацией развития США.

    Как отмечает агентство, зарубежные активы "Лукойла", первоначально оценивавшиеся примерно в $22 млрд, привлекли интерес не менее десятка компаний, включая Exxon Mobil.

    В октябре 2025 года Вашингтон ввел санкции против "Лукойла" и "Роснефти". Меры были направлены на сокращение возможностей Москвы финансировать военные действия в Украине. Зарубежные активы "Лукойла" были выставлены на продажу в прошлом году.

    ПАО Лукойл Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    15:04
    Жительница Ходжалы: Со слезами радости возвращаемся на родные земли, которые покидали в страхе
    Карабах
    15:00
    Назначен исполнительный директор ЗАО "Водоснабжение крупных городов"
    Инфраструктура
    14:59
    Макрон объявил о запрете всех протестов во Франции в ближайшие дни
    Другие страны
    14:54
    Турецкая компания проведет исследования электросетей для СЭС "Шамс" в Азербайджане
    Энергетика
    14:48
    Фото
    В Астане представили энциклопедию "Туркестан" об общем наследии тюркского мира
    Kультурная политика
    14:40
    Резаи: Иран предпочитает дипломатию, но готов к ответным мерам
    Другие страны
    14:23
    "Бавария" довела домашнюю беспроигрышную серию на общем этапе ЛЧ до 40 матчей
    Футбол
    14:23
    Представитель Азербайджана избран в рабочую группу Международной ассоциации судей по ИИ
    Внешняя политика
    14:22
    Фото
    Определены координаты некоторых заминированных территорий в Агдаме, Агдере и Тертере
    Внутренняя политика
    Лента новостей