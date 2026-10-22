Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 13:22
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Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих на территории Беларуси.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в белорусских информационных источниках.
Согласно информации, Украине передали 252 тела, российская сторона получила 25 тел.
Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся 17 сентября. Тогда российская сторона получила 23 тела российских военных, а Украине передали 252 тела погибших военнослужащих ВСУ.
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