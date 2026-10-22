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    Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

    Другие страны
    • 22 октября, 2026
    • 13:22
    Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

    Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих на территории Беларуси.

    Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в белорусских информационных источниках.

    Согласно информации, Украине передали 252 тела, российская сторона получила 25 тел.

    Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся 17 сентября. Тогда российская сторона получила 23 тела российских военных, а Украине передали 252 тела погибших военнослужащих ВСУ.

    Российско-украинский конфликт обмен телами
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
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