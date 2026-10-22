Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих на территории Беларуси.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в белорусских информационных источниках.

Согласно информации, Украине передали 252 тела, российская сторона получила 25 тел.

Предыдущий обмен телами погибших военнослужащих между Россией и Украиной состоялся 17 сентября. Тогда российская сторона получила 23 тела российских военных, а Украине передали 252 тела погибших военнослужащих ВСУ.