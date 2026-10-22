İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    Digər ölkələr
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:29
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib

    Rusiya və Ukrayna Belarus ərazisində həlak olmuş hərbi qulluqçuların meyitlərini mübadilə edib.

    Bu barədə "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, Ukraynaya 252, Rusiyaya isə 25 meyit təhvil verilib.

    Rusiya və Ukrayna arasında həlak olmuş hərbi qulluqçuların meyitlərinin əvvəlki mübadiləsi sentyabrın 17-də baş tutub. O zaman Rusiya tərəfi 23 meyit alıb, Ukraynaya isə Silahlı Qüvvələrin həlak olmuş 252 hərbi qulluqçusunun meyiti təhvil verilib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:41
    Rusiya XİN: Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşü məsələsi üzərində iş aparılır
    Digər ölkələr
    13:33
    Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib
    Region
    13:31
    Foto
    Xocalı və Ağdərəyə daha 44 ailə yola salınıb
    Daxili siyasət
    13:29
    Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
    Digər ölkələr
    13:29
    Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"
    Biznes
    13:28
    Bakıda keçiriləcək FIFA U-15 dünya çempionatına 75 yerli və 6 əcnəbi hakim təyinat alıb
    Futbol
    13:22
    Belçikada həmkarlar ittifaqları irimiqyaslı etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırır
    Region
    13:19
    MMX: Məxfi məlumatlarla işləmək üçün süni intellektdən istifadə edirik
    Maliyyə
    13:17
    Ukrayna Prezidenti: Tramp Putini asanlıqla danışıqlar masasına gətirə bilər
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti