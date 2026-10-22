Rusiya və Ukrayna hərbçilərin meyitlərini mübadilə edib
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 13:29
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Rusiya və Ukrayna Belarus ərazisində həlak olmuş hərbi qulluqçuların meyitlərini mübadilə edib.
Bu barədə "Report" BELTA-ya istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Ukraynaya 252, Rusiyaya isə 25 meyit təhvil verilib.
Rusiya və Ukrayna arasında həlak olmuş hərbi qulluqçuların meyitlərinin əvvəlki mübadiləsi sentyabrın 17-də baş tutub. O zaman Rusiya tərəfi 23 meyit alıb, Ukraynaya isə Silahlı Qüvvələrin həlak olmuş 252 hərbi qulluqçusunun meyiti təhvil verilib.
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