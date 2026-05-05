İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Fox News": Vaşinqton Tehrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara hazırlaşır

    Digər ölkələr
    • 05 may, 2026
    • 07:35
    Fox News: Vaşinqton Tehrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatlara hazırlaşır

    Vaşinqton Tehrana qarşı genişmiqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasına daha da yaxınlaşır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ABŞ rəhbərliyinin nümayəndələrinə istinadən "Fox News" telekanalı məlumat yayıb.

    "İran tərəfi Amerika gəmilərini atəşə tutduqdan və Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri ərazisinə raketlər və pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə hücum etdikdən sonra biz genişmiqyaslı hərbi əməliyyatların başlanmasına əvvəlkindən daha yaxınıq", - hakimiyyətin yüksəkvəzifəli nümayəndələri bildiriblər.

    Telekanalın müsahibləri bazar ertəsi başlayan və Fars körfəzində bloklanmış ticarət gəmilərinin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidini təmin etməyə yönəlmiş Amerikanın "Project Freedom" təşəbbüsünü şərh ediblər.

    Bununla yanaşı, onlar ABŞ Silahlı Qüvvələrinin tam döyüş hazırlığı vəziyyətində olduğunu dəqiqləşdirərək, yekun qərarı Donald Trampın qəbul etdiyini vurğulayıblar.

    Bir gün əvvəl Amerika lideri "Truth Social"dakı səhifəsində "Project Freedom" təşəbbüsünü elan edib, bu çərçivədə ABŞ Silahlı Qüvvələri gəmilərin Hörmüz boğazından təhlükəsiz keçidi üçün onların müşayiət edilməsinə cəlb olunacaq.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də bir sıra şəhərlərə aviazərbələr endirərək İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayıblar. Buna cavab olaraq İran İsrail ərazisinə raket zərbələri endirib və Fars körfəzi ölkələrindəki Amerika hərbi bazalarına hücum edib.

    Aprelin 8-nə keçən gecə İran, ABŞ və onların müttəfiqləri iki həftəlik atəşkəs barədə razılığa gəliblər və bu atəşkəs sonradan Amerika lideri Donald Tramp tərəfindən qeyri-müəyyən müddətə uzadılıb. Aprelin 11–12-də İslamabadda Pakistanın vasitəçiliyi ilə İran və ABŞ arasında danışıqlar baş tutub. Uzun sürən müzakirələrdən sonra tərəflər razılığa gələ bilməyiblər.

    Tehrana təzyiq vasitəsi kimi ABŞ İran limanlarının və Hörmüz boğazından keçidin blokadaya alındığını elan edib. Öz növbəsində İran Hörmüz boğazının Fars körfəzi ölkələrinə gedən gəmilər üçün artıq bağlı olduğunu bildirib. Regiondakı vəziyyət dünya enerji böhranına səbəb olub.

    ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Hörmüz boğazında gərginlik BƏƏ PUA hücumu
    Fox News: Вашингтон готовится к масштабным боевым действиям против Тегерана

    Son xəbərlər

    11:47

    Rumıniyanın bəzi müəssisələri əlavə yoxlama olmadan Azərbaycana məhsul ixrac edə biləcək

    Sağlamlıq
    11:43

    Azərbaycan və Suriyanın media əməkdaşlığı müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    11:39

    FAO: Azərbaycanda aqrar sektorun üzləşdiyi əsas çətinliklər iqlim dəyişikliyi ilə bağlıdır

    ASK
    11:32

    Eka Sepaşvili: Azərbaycan Prezidentinin səsləndirdiyi fikirlər Brüsselin yürütdüyü siyasətə layiqli cavabdır

    Region
    11:29
    Foto

    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    Digər
    11:27

    WUF13 ilə bağlı Nəqliyyat Əməliyyatları Mərkəzi yaradılıb

    İnfrastruktur
    11:25

    Babək Quliyev UEFA-nın Berlində keçiriləcək hakim-inspektorlar üçün seminarına dəvət alıb

    Futbol
    11:24

    Bakı metrosundan apreldə 20 milyondan çox sərnişin istifadə edib

    İnfrastruktur
    11:22

    Fon der Lyayen: Ermənistana Global Gateway çərçivəsində 2,5 milyard avro investisiya nəzərdə tutulub

    Region
    Bütün Xəbər Lenti