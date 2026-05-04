    ABŞ bu gündən Hörmüz boğazındakı gəmilərin azad edilməsinə kömək edəcək

    • 04 may, 2026
    • 03:39
    ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Amerika tərəfi bazar ertəsi səhəri Hörmüz boğazında qalan gəmilərin azad edilməsinə kömək etməyə başlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, Ağ Ev rəhbəri bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki səhifəsində məlumat verib.

    Trampın sözlərinə görə, gəmiləri boğazda qalan bir sıra ölkələr Yaxın Şərqdə davam edən münaqişə ilə heç bir əlaqəsi olmasa da, ABŞ-la əlaqə saxlayıblar.

    Amerika lideri qeyd etdi ki, sözügedən əməliyyat "Azadlıq Layihəsi" adlandırılıb. Onun sözlərinə görə, məqsəd gəmilərin və heyət üzvlərinin məhdud gəmiçilik zonasından təhlükəsiz keçidini təmin etməkdir.

    Tramp gəmilərin Yaxın Şərq münaqişəsində iştirak etməyən ölkələrə məxsus olduğunu və onların heyətlərinin və sahiblərinin "şəraitin girovuna" çevrildiyini vurğulayıb. O, əlavə edib ki, bir çox gəmi heyətləri göyərtədə sağ qalması üçün qida və digər zəruri resursların çatışmazlığı ilə üzləşib.

    ABŞ prezidenti həmçinin bildirib ki, Amerika nümayəndələri İranla "müsbət danışıqlar" aparırlar və bu, onun fikrincə, əlverişli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Tramp qarşıdan gələn əməliyyatı ABŞ, Yaxın Şərq ölkələri və xüsusilə İran tərəfindən humanitar addım adlandırıb.

    Eyni zamanda, o, bu prosesə mane olmaq üçün edilən hər hansı bir cəhdin sərt tədbirlərlə qarşılanacağı barədə xəbərdarlıq edib.

    Трамп: США с понедельника начнут помогать в освобождении судов в Ормузском проливе

