İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    "Sabah"ın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcək

    İnfrastruktur
    • 19 oktyabr, 2026
    • 21:38
    Sabahın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcək

    Oktyabrın 20-si azarkeşlərin Bakı Olimpiya Stadionuna rahat gediş-gəlişini təmin etmək məqsədilə "Sabah" futbol klubunun təşəbbüsü və AYNA-nın dəstəyilə ödənişsiz avtobuslar təşkil olunacaq.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Məlumata görə, avtobuslar saat 17:00-dan etibarən aşağıdakı istiqamətlər üzrə hərəkət edəcək:

    "Gənclik" Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzi – Bakı Olimpiya Stadionu

    "Qara Qarayev" metrostansiyası – Bakı Olimpiya Stadionu

    Eyni zamanda oyun bitdikdən sonra Aviasiya Akademiyası istiqamətində də avtobuslar fəaliyyət göstərəcək.

    Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı oktyabrın 20-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Sabah FK
    В Баку организуют бесплатные автобусы для болельщиков матча "Сабах" – "Боруссия"
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