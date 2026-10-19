В Баку организуют бесплатные автобусы для болельщиков матча "Сабах" – "Боруссия"

Для удобства болельщиков, направляющихся 20 октября на Бакинский олимпийский стадион, по инициативе футбольного клуба "Сабах" и при поддержке Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) будут организованы бесплатные автобусы.

Как сообщили Report в AYNA при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, автобусы начнут курсировать с 17:00 по следующим маршрутам:

Транспортно-пересадочный узел "Гянджлик" – Бакинский олимпийский стадион;

Станция метро "Гара Гараев" – Бакинский олимпийский стадион.

Отмечается, что после завершения матча автобусы также будут курсировать в направлении Академии авиации.

Напомним, что матч "Сабах" – "Боруссия" состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 20:45.