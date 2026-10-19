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    В Баку организуют бесплатные автобусы для болельщиков матча "Сабах" – "Боруссия"

    Инфраструктура
    • 19 октября, 2026
    • 21:43
    В Баку организуют бесплатные автобусы для болельщиков матча Сабах – Боруссия

    Для удобства болельщиков, направляющихся 20 октября на Бакинский олимпийский стадион, по инициативе футбольного клуба "Сабах" и при поддержке Агентства наземного транспорта Азербайджана (AYNA) будут организованы бесплатные автобусы.

    Как сообщили Report в AYNA при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, автобусы начнут курсировать с 17:00 по следующим маршрутам:

    Транспортно-пересадочный узел "Гянджлик" – Бакинский олимпийский стадион;

    Станция метро "Гара Гараев" – Бакинский олимпийский стадион.

    Отмечается, что после завершения матча автобусы также будут курсировать в направлении Академии авиации.

    Напомним, что матч "Сабах" – "Боруссия" состоится 20 октября на Бакинском олимпийском стадионе. Начало встречи - в 20:45.

    Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) ФК Сабах ФК Боруссия
    "Sabah"ın oyunu üçün Bakı Olimpiya Stadionuna pulsuz avtobuslar işləyəcək
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