Трамп: США с понедельника начнут помогать в освобождении судов в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона с утра понедельника приступит к оказанию содействия в освобождении судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе.

Как сообщает Report, об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, к США обратились ряд стран, чьи суда оказались заблокированы в районе пролива, несмотря на то что они не имеют отношения к происходящему на Ближнем Востоке конфликту.

Американский лидер отметил, что соответствующая операция получила название Project Freedom. Ее целью, по его словам, является обеспечение безопасного выхода судов и экипажей из ограниченной зоны судоходства.

Трамп подчеркнул, что суда принадлежат странам, не участвующим в ближневосточном противостоянии, а их экипажи и владельцы стали "заложниками обстоятельств". Он добавил, что многие суда испытывают нехватку продовольствия и других необходимых ресурсов для нормального пребывания экипажей на борту.

Президент США также сообщил, что американские представители ведут "позитивные переговоры" с Ираном, которые, по его оценке, могут привести к благоприятным результатам.

Трамп назвал предстоящую операцию гуманитарным шагом со стороны США, стран Ближнего Востока и, в особенности, Ирана. Вместе с тем он предупредил, что любые попытки помешать этому процессу будут встречены жесткими мерами.