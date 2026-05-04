    Трамп: США с понедельника начнут помогать в освобождении судов в Ормузском проливе

    Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона с утра понедельника приступит к оказанию содействия в освобождении судов, оказавшихся заблокированными в Ормузском проливе.

    Как сообщает Report, об этом глава Белого дома заявил на своей странице в соцсети Truth Social.

    По словам Трампа, к США обратились ряд стран, чьи суда оказались заблокированы в районе пролива, несмотря на то что они не имеют отношения к происходящему на Ближнем Востоке конфликту.

    Американский лидер отметил, что соответствующая операция получила название Project Freedom. Ее целью, по его словам, является обеспечение безопасного выхода судов и экипажей из ограниченной зоны судоходства.

    Трамп подчеркнул, что суда принадлежат странам, не участвующим в ближневосточном противостоянии, а их экипажи и владельцы стали "заложниками обстоятельств". Он добавил, что многие суда испытывают нехватку продовольствия и других необходимых ресурсов для нормального пребывания экипажей на борту.

    Президент США также сообщил, что американские представители ведут "позитивные переговоры" с Ираном, которые, по его оценке, могут привести к благоприятным результатам.

    Трамп назвал предстоящую операцию гуманитарным шагом со стороны США, стран Ближнего Востока и, в особенности, Ирана. Вместе с тем он предупредил, что любые попытки помешать этому процессу будут встречены жесткими мерами.

