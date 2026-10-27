США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, ликвидированы пять человек

Американские военные нанесли удар по судну, использовавшемуся для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли пять человек.

Как передает Report, об этом Южное командование Вооруженных сил США сообщило в социальной сети X.

"Объединенная оперативная группа в Западном полушарии нанесла удар с применением летальных средств по быстроходному судну, следовавшему по маршрутам, которые обычно используются для незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана", - говорится в заявлении.

По данным командования, разведка подтвердила, что судно непосредственно использовалось для незаконной перевозки наркотиков.

В результате операции были ликвидированы пять человек, которых американские военные назвали "наркотеррористами".