США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, ликвидированы пять человек
- 27 октября, 2026
- 23:02
Будьте в курсе главных новостей!
Американские военные нанесли удар по судну, использовавшемуся для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли пять человек.
Как передает Report, об этом Южное командование Вооруженных сил США сообщило в социальной сети X.
"Объединенная оперативная группа в Западном полушарии нанесла удар с применением летальных средств по быстроходному судну, следовавшему по маршрутам, которые обычно используются для незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана", - говорится в заявлении.
По данным командования, разведка подтвердила, что судно непосредственно использовалось для незаконной перевозки наркотиков.
В результате операции были ликвидированы пять человек, которых американские военные назвали "наркотеррористами".