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    США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, ликвидированы пять человек

    Другие страны
    • 27 октября, 2026
    • 23:02
    США ударили по судну наркокартеля в Тихом океане, ликвидированы пять человек

    Американские военные нанесли удар по судну, использовавшемуся для перевозки наркотиков в восточной части Тихого океана, в результате чего погибли пять человек.

    Как передает Report, об этом Южное командование Вооруженных сил США сообщило в социальной сети X.

    "Объединенная оперативная группа в Западном полушарии нанесла удар с применением летальных средств по быстроходному судну, следовавшему по маршрутам, которые обычно используются для незаконного оборота наркотиков в восточной части Тихого океана", - говорится в заявлении.

    По данным командования, разведка подтвердила, что судно непосредственно использовалось для незаконной перевозки наркотиков.

    В результате операции были ликвидированы пять человек, которых американские военные назвали "наркотеррористами".

    Наркокартель Тихий океан Южное командование ВС США (SOUTHCOM)
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