Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edib
- 19 oktyabr, 2026
- 22:22
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Azərbaycanla BMT arasında Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması müzakirə edilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.
O bildirib ki, BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Dmitri Şlapaçenko ilə görüşdə regionun üzləşdiyi ən kəskin ətraf mühit problemlərindən biri olan Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalmasına daha çox beynəlxalq diqqətin ayrılması zərurəti müzakirə olunub:
"Həmçinin, transsərhəd su idarəetməsi, quraqlığa hazırlıq, erkən xəbərdarlıq sistemləri və məlumat mübadiləsi sahəsində regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə danışdıq".
Görüşdə COP31 və ondan sonrakı dövr üçün prioritetlər üzrə əməkdaşlığın daha da gücləndirməsi imkanları nəzərdən keçirilib.
Pleased to meet with @DShlapachenko, UN Resident Coordinator in Azerbaijan, to discuss advancing cooperation on climate and environmental priorities. Building on Azerbaijan’s partnership with the UN, including our successful collaboration at #COP29, exchanged views on advancing climate action and enhancing resilience. Discussed the need for greater international attention to the #CaspianSea’s declining water levels, one of the most pressing environmental challenges facing our region. Also discussed deepening regional cooperation on transboundary water management, drought preparedness, early warning systems and data sharing. Explored opportunities to further strengthen cooperation on these priorities towards #COP31 and beyond.— Mukhtar Babayev (@Mukhtar_Babayev) October 19, 2026