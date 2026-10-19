İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 19 oktyabr, 2026
    • 22:22
    Azərbaycanla BMT Xəzərdə suyun səviyyəsinin azalmasını müzakirə edib

    Azərbaycanla BMT arasında Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalması müzakirə edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Prezidentinin iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev "X" sosial şəbəkə hesabında yazıb.

    O bildirib ki, BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Dmitri Şlapaçenko ilə görüşdə regionun üzləşdiyi ən kəskin ətraf mühit problemlərindən biri olan Xəzər dənizində suyun səviyyəsinin azalmasına daha çox beynəlxalq diqqətin ayrılması zərurəti müzakirə olunub:

    "Həmçinin, transsərhəd su idarəetməsi, quraqlığa hazırlıq, erkən xəbərdarlıq sistemləri və məlumat mübadiləsi sahəsində regional əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi barədə danışdıq".

    Görüşdə COP31 və ondan sonrakı dövr üçün prioritetlər üzrə əməkdaşlığın daha da gücləndirməsi imkanları nəzərdən keçirilib.

    Muxtar Babayev Dmitri Şlapaçenko Xəzər dənizində dayazlaşma
    Азербайджан и ООН обсудили снижение уровня Каспийского моря
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