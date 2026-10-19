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    Азербайджан и ООН обсудили снижение уровня Каспийского моря

    Внешняя политика
    • 19 октября, 2026
    • 22:33
    Азербайджан и ООН обсудили снижение уровня Каспийского моря

    Азербайджан и ООН обсудили проблему снижения уровня Каспийского моря.

    Как сообщает Report, об этом написал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на своей странице в соцсети X.

    По его словам, на встрече с постоянным координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлапаченко обсуждалась необходимость привлечения большего внимания международного сообщества к снижению уровня Каспийского моря - одной из наиболее острых экологических проблем региона.

    "Мы также обсудили углубление регионального сотрудничества в области управления трансграничными водными ресурсами, подготовки к засухам, систем раннего предупреждения и обмена информацией", - отметил Бабаев.

    На встрече также были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества по приоритетным направлениям в преддверии COP31 и в последующий период.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Каспийское море Азербайджан
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