Азербайджан и ООН обсудили снижение уровня Каспийского моря
- 19 октября, 2026
- 22:33
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Азербайджан и ООН обсудили проблему снижения уровня Каспийского моря.
Как сообщает Report, об этом написал представитель Президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев на своей странице в соцсети X.
По его словам, на встрече с постоянным координатором ООН в Азербайджане Дмитрием Шлапаченко обсуждалась необходимость привлечения большего внимания международного сообщества к снижению уровня Каспийского моря - одной из наиболее острых экологических проблем региона.
"Мы также обсудили углубление регионального сотрудничества в области управления трансграничными водными ресурсами, подготовки к засухам, систем раннего предупреждения и обмена информацией", - отметил Бабаев.
На встрече также были рассмотрены возможности дальнейшего укрепления сотрудничества по приоритетным направлениям в преддверии COP31 и в последующий период.