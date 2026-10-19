Lazar Spasiç: "NTD-yə qarşı matçın ikinci hissəsində yaxşı oynamadıq"
Komanda
- 19 oktyabr, 2026
- 22:07
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"Sabah" basketbol komandası NTD-yə qarşı matçın ikinci hissəsində yaxşı oynamayıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu "bayquşlar"ın baş məşqçisi Lazar Spasiç klubun mətbuat xidmətinə açıqlamasında bildirib.
O, Azərbaycan Basketbol Liqasının III turunda NTD-yə qarşı keçirdikləri oyunu dəyərləndirib:
"Növbəti qələbəmizi qazandıq. Bu gün üçün işimizi başa vursaq da, görüşün ikinci hissəsində yaxşı oynamadıq. Sabahdan başlayaraq "Naxçıvan'la qarşıdakı oyuna hazırlaşacağıq. İnanıram ki, həmin matçda daha yaxşı çıxış edəcəyik".
Qeyd edək ki, "Sabah" - NTD qarşılaşması birincilərin 100:75 hesablı qələbəsi ilə bitib.
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