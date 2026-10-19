Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcək
Region
- 19 oktyabr, 2026
- 21:20
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Ermənistan parlamentinin Xarici əlaqələr üzrə daimi komissiyası oktyabrın 21-də TRIPP (Tramp Marşrutu) layihəsi üzrə ABŞ ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında çərçivə sazişinin ratifikasiyası layihəsini müzakirə edəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.
Komissiyada müzakirə edildikdən sonra sənədə parlamentin oktyabrın 27-də keçiriləcək plenar iclasda baxılacaq.
Parlament komissiyasında layihə üzrə əsas məruzəçi qismində Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan çıxış edəcək.
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Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcəkRegion