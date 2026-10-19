Парламент Армении рассмотрит соглашение по проекту TRIPP 21 октября

Постоянная комиссия по внешним связям Национального собрания Армении 21 октября рассмотрит проект ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа).

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

После обсуждения в комиссии документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента, которое состоится 27 октября.

Основным докладчиком по проекту в парламентской комиссии выступит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.