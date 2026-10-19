Парламент Армении рассмотрит соглашение по проекту TRIPP 21 октября
В регионе
- 19 октября, 2026
- 20:52
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Постоянная комиссия по внешним связям Национального собрания Армении 21 октября рассмотрит проект ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа).
Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.
После обсуждения в комиссии документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента, которое состоится 27 октября.
Основным докладчиком по проекту в парламентской комиссии выступит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.
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