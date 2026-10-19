Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    Парламент Армении рассмотрит соглашение по проекту TRIPP 21 октября

    В регионе
    • 19 октября, 2026
    • 20:52
    Парламент Армении рассмотрит соглашение по проекту TRIPP 21 октября

    Постоянная комиссия по внешним связям Национального собрания Армении 21 октября рассмотрит проект ратификации рамочного соглашения о стратегическом партнерстве с США по проекту TRIPP (Маршрут Трампа).

    Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

    После обсуждения в комиссии документ будет рассмотрен на пленарном заседании парламента, которое состоится 27 октября.

    Основным докладчиком по проекту в парламентской комиссии выступит министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

    Маршрут Трампа (TRIPP) Армения
    Ermənistan parlamenti oktyabrın 21-də TRIPP layihəsi üzrə sazişi müzakirə edəcək
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Последние новости

    22:40
    Фото
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью Центра здоровья и реабилитации детей в Туркменистане
    Внешняя политика
    22:33
    Азербайджан и ООН обсудили снижение уровня Каспийского моря
    Внешняя политика
    22:23
    Узбекистан и США подписали соглашения на $12 млрд
    Другие страны
    22:13
    Фото
    Лейла Алиева встретилась с Огулджахан Атабаевой в Туркменистане
    Внешняя политика
    21:57
    Криштиану Роналду отстранен от матчей сборной Португалии на месяц
    Футбол
    21:43
    В Баку организуют бесплатные автобусы для болельщиков матча "Сабах" – "Боруссия"
    Инфраструктура
    21:39
    Власти Италии направят 500 военных в Милан после массовых беспорядков
    Другие страны
    21:23
    Первый вице-президент Ирана заявил о необходимости обеспечить суверенитет над Ормузским проливом
    В регионе
    21:08
    Видео
    Ильхам Алиев: Мир все еще хрупок, его необходимо беречь и укреплять
    Внутренняя политика
    Лента новостей