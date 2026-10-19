Ronaldu bir aylıq diskvalifikasiya edilib və 255 avro cərimələnib
- 19 oktyabr, 2026
- 21:50
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"Qızıl top"un beşqat sahibi Kriştianu Ronaldu Portuqaliya millisinin oyunlarından bir ay müddətinə kənarlaşdırılıb və 255 avro məbləğində cərimələnib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə jurnalist Fabritsio Romano "X" sosial şəbəkəsində Portuqaliya Futbol Federasiyasının bəyanatına istinadən xəbər yayıb.
Beləliklə, Ronaldu Millətlər Liqasında Portuqaliya millisinin Danimarka (14 noyabr) və Uels (17 noyabr) komandalarına qarşı keçirəcəyi növbəti oyunlarda iştirak edə biləcək.
Portuqaliya millisinin futbolçusu Kriştianu Ronaldu sentyabrın 30-da məşq toplanışının ortasında milli komandanın düşərgəsini tərk edib. Futbolçunun sözlərinə görə, buna baş məşqçi Jorje Jezuşun ona verdiyi vədləri iki dəfə pozması səbəb olub.
Ronaldu Millətlər Liqasının yeni mövsümündə Uelsə qarşı keçirilən ilk oyunda (1:0) iştirak edib, norveçlilərlə görüşdə isə (2:1) ehtiyat oyunçular skamyasında qalıb. Əvvəlcə həmin matçda meydana çıxması nəzərdə tutulmayıb. Lakin baş məşqçi ondan oyunun 30 dəqiqəsində meydana çıxmağa hazır olmasını istəyib və isinmə hərəkətləri etməyə göndərib. Buna baxmayaraq, Ronaldu sonadək ehtiyat oyunçular skamyasında qalıb.
Daha sonra Ronaldu milli karyerasını başa vurmaq niyyətində olmadığını və yığmaya dəvət olunmağa hazır olduğunu bildirib.
Portuqaliya millisi Millətlər Liqasında keçirdiyi dörd oyunun hamısında qalib gəlib və turnirin 1/4 finalına vəsiqəni təmin edib. Qrup mərhələsinin son oyunlarında portuqaliyalılar noyabrın 14-də Danimarka, noyabrın 17-də isə Uelslə qarşılaşacaqlar.
Qeyd edək ki, 41 yaşlı Ronaldu beşqat Çempionlar Liqası qalibi, Avropa çempionu və ikiqat Millətlər Liqası qalibidir. O, milli komandalar, Avropa çempionatları, Çempionlar Liqası və klublararası dünya çempionatları tarixində ən çox qol vuran futbolçular sırasındadır və bu yarışlarda müvafiq qol rekordlarına sahibdir.
Futbolçu 2022-ci ilin dekabrından Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunda çıxış edir. Karyerası ərzində o, Portuqaliyanın "Sportinq", İngiltərənin "Mançester Yunayted", İspaniyanın "Real Madrid" və İtaliyanın "Yuventus" klublarında da oynayıb.
Ronaldu karyerası ərzində ümumilikdə 981 qol vurub. Onlardan 146-sı Portuqaliya millisinin, 835-i isə klub komandalarının heyətində qeydə alınıb.