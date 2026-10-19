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    Криштиану Роналду отстранен от матчей сборной Португалии на месяц

    Футбол
    • 19 октября, 2026
    • 21:57
    Криштиану Роналду отстранен от матчей сборной Португалии на месяц

    Португальский нападающий Криштиану Роналду, по сообщениям медиа, отстранен от выступлений за национальную сборную на один месяц и оштрафован на 255 евро.

    Как передает Report, об этом сообщил известный итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X, сославшись на заявление Федерации футбола Португалии.

    Согласно опубликованной информации, санкции последовали после того, как 30 сентября Роналду досрочно покинул расположение сборной во время тренировочного сбора.

    Футболист объяснил свое решение разногласиями с тренерским штабом, заявив, что главный тренер дважды не выполнил данные ему обещания.

    Роналду принял участие в стартовом матче Лиги наций против Уэльса (1:0), однако следующую встречу с Норвегией (2:1) провел на скамейке запасных. По словам нападающего, тренер попросил его подготовиться к выходу на поле на заключительные 30 минут, но в итоге так и не выпустил на замену.

    Позднее пятикратный обладатель "Золотого мяча" подчеркнул, что не намерен завершать международную карьеру и остается доступным для вызова в национальную команду.

    Согласно сообщению, срок отстранения позволит Роналду принять участие в заключительных матчах группового этапа Лиги наций против Дании 14 ноября и Уэльса 17 ноября.

    Сборная Португалии выиграла четыре стартовых матча турнира и обеспечила себе выход в четвертьфинал.

    Криштиану Роналду Португалия
    Ronaldu bir aylıq diskvalifikasiya edilib və 255 avro cərimələnib
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    MiniBoss

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