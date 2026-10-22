Британский Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. работников из-за внедрения ИИ

Британский банк Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. рабочих мест - 5% от общего числа сотрудников - в рамках мер по экономии средств и повышению эффективности за счет инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

В банке заявили, что уже сокращены около 1 тыс. рабочих мест, и процесс завершится к концу года. Сокращения затронут персонал по всему миру.