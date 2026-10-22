Британский Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. работников из-за внедрения ИИ
Финансы
- 22 октября, 2026
- 13:19
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Британский банк Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. рабочих мест - 5% от общего числа сотрудников - в рамках мер по экономии средств и повышению эффективности за счет инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.
В банке заявили, что уже сокращены около 1 тыс. рабочих мест, и процесс завершится к концу года. Сокращения затронут персонал по всему миру.
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