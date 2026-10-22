Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Британский Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. работников из-за внедрения ИИ

    Финансы
    • 22 октября, 2026
    • 13:19
    Британский Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. работников из-за внедрения ИИ

    Британский банк Barclays объявил о планах по сокращению 5 тыс. рабочих мест - 5% от общего числа сотрудников - в рамках мер по экономии средств и повышению эффективности за счет инвестиций в искусственный интеллект (ИИ).

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал Sky news.

    В банке заявили, что уже сокращены около 1 тыс. рабочих мест, и процесс завершится к концу года. Сокращения затронут персонал по всему миру.

    Сокращение работников Искусственный интеллект (ИИ) Великобритания
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    13:48
    Матчи ЧМ U-15 в Баку обслужат 75 местных и 6 иностранных арбитров
    Футбол
    13:45
    СФМ использует локальную систему ИИ для работы с конфиденциальными данными
    Финансы
    13:41
    Фото
    В Ходжалинский и Агдеринский районы возвращаются еще 44 семьи
    Внутренняя политика
    13:41
    В одном из лицеев Румынии подросток напал с мачете на одноклассников, двое ранены
    Другие страны
    13:36
    Фото
    В Баку обсуждены возможности финансирования и инвестпартнерства "Зеленого энергокоридора"
    Энергетика
    13:33
    МИД РФ: Вопрос трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского прорабатывается
    Другие страны
    13:32
    США продлили до 21 ноября срок переговоров о покупке зарубежных активов "Лукойла"
    Другие страны
    13:31
    Пашинян не исключил досрочные парламентские выборы для принятия новой Конституции Армении
    В регионе
    13:24
    БФБ: Для исламского финансирования должен быть сформирован механизм дочерних компаний
    Финансы
    Лента новостей