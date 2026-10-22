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    Мерт Юнсал: Оборонное сотрудничество Турции, Азербайджана и США имеет большие перспективы

    Бизнес
    • 22 октября, 2026
    • 13:19
    Мерт Юнсал: Оборонное сотрудничество Турции, Азербайджана и США имеет большие перспективы

    Турция, Азербайджан и Соединенные Штаты Америки (США) располагают значительным потенциалом и обширным перечнем совпадающих интересов для углубления взаимодействия в области оборонно-промышленного комплекса.

    Как передает Report, об этом сказал глава комитета по оборонной, авиационной и космической промышленности TABA-AmCham Мерт Юнсал в ходе Евразийского саммита по инвестициям и налаживанию деловых контактов, проходящего в Баку.

    Он указал, что, согласно имеющимся данным, объем операций в оборонно-промышленной сфере между Азербайджаном и Турцией составляет от 160 до 197 млн долларов, а между Турцией и США этот показатель находится в диапазоне 1,2-1,4 млрд долларов. При этом информация о финансовом объеме оборонного взаимодействия между Соединенными Штатами и Азербайджаном остается неизвестной.

    Как подчеркнул М. Юнсал, тенденции современных международных отношений и принцип взаимной зависимости все более отчетливо проявляются не только в глобальной экономике, но и в секторе военно-промышленного производства (ВПК).

    "На данный момент все три государства имеют немало точек соприкосновения в области общих интересов. Современное изготовление высокотехнологичной продукции оборонного назначения - будь то ракетные комплексы, авиационная техника или беспилотные летательные аппараты - предполагает кооперацию и поставки компонентов из различных стран. Способность эффективно формировать подобные технологические цепочки непосредственно влияет на конфигурацию международных альянсов и архитектуру безопасности", - заявил он.

    Глава комитета подчеркнул, что укрепление трехсторонних связей и кооперация между предприятиями Азербайджана, Турции и США могут обеспечить ощутимый экономический результат и способствовать повышению уровня региональной безопасности. Вместе с тем он обратил внимание на различия в условиях деловой среды: "Если партнерство с американским рынком предоставляет доступ к крупным субсидиям, но сопряжено с необходимостью прохождения сложных лицензионных процедур, то сотрудничество с турецкой оборонной и космической индустрией характеризуется большей гибкостью и коммерческой доступностью. Приведу пример: если азербайджанская компания размещает производство в США, там можно воспользоваться значительными льготами и субсидиями, а также получить выход на этот рынок. Однако существует определенная сложность: необходимо оформить около 18 лицензий. А для получения этих 18 лицензий требуется вложить значительное количество времени и финансовых ресурсов".

    В этой связи TABA-AmCham планирует оказывать поддержку компаниям трех государств в поиске партнеров и формировании совместных предприятий в сфере ВПК.

    Мерт Юнсал TABA-AmCham Оборонно-промышленный комплекс Турция Азербайджан Соединенные Штаты Америки (США)
    Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"
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