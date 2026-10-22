Mərt Ünsal: "Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ-nin müdafiə sahəsində əməkdaşlığı böyük perspektivə malikdir"
- 22 oktyabr, 2026
- 13:29
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Türkiyə, Azərbaycan və ABŞ müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi üçün böyük potensiala və ortaq maraqlara malikdir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "TABA-AmCham"ın müdafiə, aviasiya və kosmik sənaye komitəsinin sədri Mərt Ünsal Bakıda keçirilən İnvestisiyalar və işgüzar əlaqələrin qurulması üzrə Avrasiya Sammitində bildirib.
O qeyd edib ki, mövcud məlumatlara görə, Azərbaycan və Türkiyə arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməliyyatların həcmi 160-197 milyon ABŞ dolları təşkil edir, Türkiyə və ABŞ arasında isə bu göstərici 1,2-1,4 milyard ABŞ dolları aralığındadır: "Bununla belə, ABŞ və Azərbaycan arasında müdafiə sahəsindəki qarşılıqlı fəaliyyətin maliyyə həcmi barədə məlumat naməlum olaraq qalır".
M. Ünsalın sözlərinə görə, müasir beynəlxalq münasibətlərin tendensiyaları və qarşılıqlı asılılıq prinsipi təkcə qlobal iqtisadiyyatda deyil, həm də hərbi-sənaye istehsalı sektorunda getdikcə daha aydın şəkildə özünü göstərir.
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