МИД РФ: Вопрос трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского прорабатывается
Другие страны
- 22 октября, 2026
- 13:33
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Тема трехсторонней встречи президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского прорабатывается, но полной договоренности пока нет.
Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Тема звучит, но пока нет окончательного на этот счет понимания. Полной договоренности пока нет. Продолжается проработка", - отметил замминистра.
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