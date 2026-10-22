Rusiya XİN: Putin, Tramp və Zelenskinin üçtərəfli görüşü məsələsi üzərində iş aparılır
Digər ölkələr
- 22 oktyabr, 2026
- 13:41
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Rusiya Prezidenti Vladimir Putin, ABŞ lideri Donald Tramp və Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenskinin üçtərəfli görüşü mövzusu üzərində iş aparılır, lakin hələlik tam razılaşma yoxdur.
"Report" Rusiya mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin xarici işlər nazirinin müavini Sergey Ryabkov bildirib.
"Mövzu səsləndirilir, lakin hələlik bununla bağlı yekun razılaşma yoxdur. Məsələ üzərində iş davam etdirilir", - nazir müavini qeyd edib.
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