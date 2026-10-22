Пашинян не исключил досрочные парламентские выборы для принятия новой Конституции Армении
В регионе
- 22 октября, 2026
- 13:31
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности проведения досрочных парламентских выборов для принятия новой Конституции страны.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил в ходе брифинга.
"В ближайшем будущем мы опубликуем новый проект Конституции, начнем обсуждения и направим его в парламент. И мы постараемся убедить наших коллег из оппозиции в том, что это очень важный и принципиальный вопрос, вопрос определения и решения вопроса о жизнеспособности армянского государства. Мы постараемся убедить, но если это не сработает, то рассмотрим другие сценарии, в том числе возможность проведения досрочных выборов, хотя кто сказал, что такой сценарий исключен?" - сказал он.
Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib
Pashinyan says early parliamentary elections possible for adopting new Constitution
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