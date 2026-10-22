Пашинян не исключил досрочные парламентские выборы для принятия новой Конституции Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключает возможности проведения досрочных парламентских выборов для принятия новой Конституции страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил в ходе брифинга.

"В ближайшем будущем мы опубликуем новый проект Конституции, начнем обсуждения и направим его в парламент. И мы постараемся убедить наших коллег из оппозиции в том, что это очень важный и принципиальный вопрос, вопрос определения и решения вопроса о жизнеспособности армянского государства. Мы постараемся убедить, но если это не сработает, то рассмотрим другие сценарии, в том числе возможность проведения досрочных выборов, хотя кто сказал, что такой сценарий исключен?" - сказал он.