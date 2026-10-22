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    Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib

    Region
    • 22 oktyabr, 2026
    • 13:33
    Paşinyan yeni konstitusiyanın qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərini istisna etməyib

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan ölkənin yeni konstitusiyasının qəbulu üçün növbədənkənar parlament seçkilərinin keçirilməsi imkanını istisna etmir.

    "Report" Ermənistan mediasına istinadən xəbər verir ki, o, bu barədə brifinq zamanı bildirib.

    "Yaxın gələcəkdə biz konstitusiyanın yeni layihəsini dərc edəcək, müzakirələrə başlayacaq və onu parlamentə göndərəcəyik. Və biz müxalifətdən olan həmkarlarımızı bunun çox mühüm və prinsipial məsələ, Ermənistan dövlətinin həyat qabiliyyəti məsələsini müəyyən etmək və həll etmək məsələsi olduğuna inandırmağa çalışacağıq. Lakin bu alınmasa, başqa ssenariləri, o cümlədən növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi imkanını nəzərdən keçirəcəyik, hərçənd belə bir ssenarinin istisna edildiyini kim deyib?" - deyə, o bildirib.

    Nikol Paşinyan Ermənistanda parlament seçkiləri
    Пашинян не исключил досрочные парламентские выборы для принятия новой Конституции Армении
    Pashinyan says early parliamentary elections possible for adopting new Constitution
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