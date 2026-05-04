Турция и Армения совместно отреставрируют мост Ани на границе

Турция и Армения договорились о совместной реставрации моста Ани на границе двух стран, соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан сегодня на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсетях, комментируя итоги встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

Документ был подписан специальным представителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем и вице-спикером парламента Армении, спецпредставителем по нормализации Рубеном Рубиняном.

Йылмаз также подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества в сферах транспорта, таможни, энергетики и цифровой инфраструктуры.

По словам Йылмаза, предпринимаемые шаги в рамках нормализации отношений Анкары и Еревана уже дают конкретные результаты.

"Такие символические и одновременно практические проекты, как совместная реставрация моста Ани, внесут вклад в формирование устойчивого мира и атмосферы доверия на Южном Кавказе. Анкара намерена последовательно продолжать курс на развитие регионального мира, диалога и стабильности, включая продвижение мирного процесса [между Азербайджаном и Арменией - ред.]", - заявил вице-президент Турции.