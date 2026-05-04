Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Турция и Армения совместно отреставрируют мост Ани на границе

    В регионе
    • 04 мая, 2026
    • 17:23
    Турция и Армения совместно отреставрируют мост Ани на границе

    Турция и Армения договорились о совместной реставрации моста Ани на границе двух стран, соответствующий меморандум о взаимопонимании подписан сегодня на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване.

    Как сообщает Report, об этом сообщил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в соцсетях, комментируя итоги встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Ереване.

    Документ был подписан специальным представителем Турции по нормализации отношений с Арменией Сердаром Кылычем и вице-спикером парламента Армении, спецпредставителем по нормализации Рубеном Рубиняном.

    Йылмаз также подчеркнул, что в ходе переговоров стороны обсудили текущее состояние двусторонних отношений, а также перспективы сотрудничества в сферах транспорта, таможни, энергетики и цифровой инфраструктуры.

    По словам Йылмаза, предпринимаемые шаги в рамках нормализации отношений Анкары и Еревана уже дают конкретные результаты.

    "Такие символические и одновременно практические проекты, как совместная реставрация моста Ани, внесут вклад в формирование устойчивого мира и атмосферы доверия на Южном Кавказе. Анкара намерена последовательно продолжать курс на развитие регионального мира, диалога и стабильности, включая продвижение мирного процесса [между Азербайджаном и Арменией - ред.]", - заявил вице-президент Турции.

    Джевдет Йылмаз Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Саммит ЕПС Европейское политическое сообщество (ЕПС)
    Türkiyə və Ermənistan Ani körpüsünü birlikdə bərpa etmək barədə razılığa gəliblər
    Türkiye and Armenia agree to jointly restore Ani Bridge

    Последние новости

    01:37

    Трамп спрогнозировал резкое падение цен на нефть

    Другие страны
    01:22

    При стрельбе у Белого дома пострадал подросток - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    00:58

    "Манчестер Сити" потерял важные очки в борьбе с "Арсеналом" за чемпионство

    Футбол
    00:24

    Ильхам Алиев и Джорджа Мелони обсудили азербайджано-армянские отношения

    Внешняя политика
    00:13

    "Челси" повторил в АПЛ антирекорд 33-летней давности

    Футбол
    00:00

    Мелони назвала сроки проведения в Баку Азербайджано-итальянского бизнес-форума

    Экономика
    23:51

    Лидеры Азербайджана и Италии обменялись мнениями по кризису вокруг Ирана

    Внешняя политика
    23:46

    Уолтц: США вместе с союзниками подготовят проект резолюции Совбеза ООН в отношении Ирана

    Другие страны
    23:44

    Азербайджан рассматривает увеличение экспорта газа в Италию

    Энергетика
    Лента новостей