İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    Türkiyə və Ermənistan Ani körpüsünü birlikdə bərpa etmək barədə razılığa gəliblər

    Region
    • 04 may, 2026
    • 16:54
    Türkiyə və Ermənistan Ani körpüsünü birlikdə bərpa etmək barədə razılığa gəliblər

    Türkiyənin vitse-prezidenti Cevdet Yılmaz Avropa Siyasi Birliyinin 8-ci Zirvəsi çərçivəsində İrəvanda Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "TRT Haber" məlumat yayıb.

    Məlumata görə, tərəflər nəqliyyat, gömrük, enerji və rəqəmsal infrastruktur üzrə məsələləri müzakirə ediblər.

    Həmçinin, qeyd olunub ki, imzalanan memoranduma əsasən, Türkiyə-Ermənistan sərhədində yerləşən Ani körpüsünü birgə bərpa edəcəklər.

    Görüşdə regional sülh, dialoq və sabitlik əsasında Cənubi Qafqazda normallaşma prosesi, iqtisadi əməkdaşlığın artırılması və xalqlar arasında əlaqələrin gücləndirilməsi də müzakirə olunub.

    Avropa Siyasi Birliyi Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan
    Турция и Армения совместно отреставрируют мост Ани на границе
    Türkiye and Armenia agree to jointly restore Ani Bridge

