İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi ABŞ-İran danışıqları

    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Fərdi
    • 04 may, 2026
    • 22:40
    Heydər Əliyev kuboku-2026: Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb

    Bakıda 17 yaşadək yeniyetmə oğlan və qız boksçular arasında "Heydər Əliyev kuboku-2026" beynəlxalq turniri davam edir.

    "Report" xəbər verir ki, 8 ölkənin qatıldığı yarışın üçüncü günündə 31 döyüş baş tutub.

    Azərbaycan boksçularından 1-i finala, 10-u yarımfinala vəsiqə qazanıb. Sabah qızlar arasında yarımfinal, oğlanlarda 1/4 final döyüşləri davam edəcək.

    Heydər Əliyev kuboku-2026

    4 may

    Qızlar

    1/4 final

    57 kq

    Emiliya Beydullayeva (Azərbaycan) – Fatimə Alıyeva (Azərbaycan) – 3:2

    Yarımfinal

    48 kq

    Aydan İsmayıllı (Azərbaycan) – Nurgül Ocaqova (Azərbaycan) – birinci ilk raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    63 kq

    Alsu Yafarova (Azərbaycan) – Elene Karçava (Gürcüstan) – 2:3

    Anastasiya Çokoraya (Gürcüstan) – Aynur Vəlizadə (Azərbaycan) – birinci qalib gəlib

    Oğlanlar

    1/4 final

    46 kq

    Həsrət Məmmədov (Azərbaycan) – Həsən Məhərrəmov (Azərbaycan) – 5:0

    Yusif Hüseynov (Azərbaycan) – Xeyrəddin Paşayevi (Gürcüstan) – 4:1

    Sərxan Əlizadə (Azərbaycan) – Maxanbet Sapar (Qazaxıstan) – 3:2

    50 kq

    Vaqif Məhəmmədli (Azərbaycan) – Faiq Hənifəzadə (Azərbaycan) – birinci üçüncü raundda tam üstünlüklə qalib gəlib

    Rəsul Babazadə (Azərbaycan) – Luka Kokaşvili (Gürcüstan) – 5:0

    Azad Məmmədli (Azərbaycan) – Sahib Baxışlı (Azərbaycan) – 0:5

    Rüstəm Nəsibov (Azərbaycan) – Amir Tairjanov (Qazaxıstan) – 4:1

    57 kq

    Məhəmmədəli İstamov (Azərbaycan) – Nikita Stepoy (Moldova) – 5:0

    Məmmədqulu İmanzadə (Azərbaycan) – Əli Camalzadə (Azərbaycan) – 0:5

    63 kq

    Vəkil Qurbanov (Azərbaycan) – Fərhad Quliyev (Azərbaycan) – 5:0

    75 kq

    Yusif Ağakişiyev (Azərbaycan) – Davud Camalzadə (Azərbaycan) – 5:0

    +80 kq

    Mehran Rəsulov (Azərbaycan) – Uğur Həsənov (Azərbaycan) – birinci mərhələ adlayıb

    Qeyd edək ki, yarışda Azərbaycan millisi ilə yanaşı, Özbəkistan, Qazaxıstan, Gürcüstan, Latviya, Estoniya, Moldova yığmaları və neytral idmançılardan ibarət komanda mübarizə aparır. 185 boksçunun qatıldığı turnirdə oğlanların mübarizəsində 14, qızlarda 9 çəki dərəcəsi üzrə qaliblər müəyyənləşəcək. "Heydər Əliyev kuboku-2026″nın final görüşləri mayın 7-də olacaq.

    Heydər Əliyev kuboku-2026: Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Heydər Əliyev kuboku-2026: Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Heydər Əliyev kuboku-2026: Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Heydər Əliyev kuboku-2026: Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Heydər Əliyev kuboku-2026: Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb
    Heydər Əliyev kuboku-2026 Beynəlxalq turnir Aydan İsmayıllı Nurgül Ocaqova
    Foto
    "Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

    Son xəbərlər

    01:16

    Sahil Babayev ADB ilə CAREC vasitəsilə regional əlaqəliliyin təşviqində Azərbaycanın strateji rolunu müzakirə edib

    İnfrastruktur
    01:05

    Ağ Evin yaxınlığında atışma baş verib, xəsarət alan var

    Digər ölkələr
    00:55

    Tramp Cənubi Koreyanı ABŞ-nin Hörmüz boğazındakı missiyasına qoşulmağa çağırıb

    Digər ölkələr
    00:24

    İran BƏƏ-dəki yanğınları "ABŞ avantürasının birbaşa nəticəsi" adlandırıb - YENİLƏNİB

    Region
    00:12

    Zelenski mayın 5-dən 6-na keçən gecə atəşkəsin tətbiq edildiyini elan edib

    Digər ölkələr
    00:00

    Braziliyada təyyarənin yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 2 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    23:47

    ABŞ-nin Hörmüz boğazında 6 katerin vurulması barədə bəyanatı İranda təkzib edilib

    Region
    23:45

    Meloni: Ermənistanla münasibətlər mövzusunu müzakirə etdik

    Xarici siyasət
    23:32

    Bakıda Azərbaycan-İtaliya biznes-forumunun keçirilməsi planlaşdırılır

    İqtisadiyyat
    Bütün Xəbər Lenti