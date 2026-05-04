"Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира
- 04 мая, 2026
- 23:32
В Баку продолжается международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2026" по боксу среди юношей и девушек до 17 лет.
Как сообщает Report, в третий день соревнований состоялся 31 бой.
В составе азербайджанской сборной одна боксерша вышла в финал, еще 10 спортсменов получили путевки в полуфинал.
Кубок Гейдара Алиева-2026
4 мая
Девушки
1/4 финала
57 кг
Эмилия Бейдуллаева (Азербайджан) – Фатима Алыева (Азербайджан) – 3:2
Полуфинал
48 кг
Айдан Исмаиллы (Азербайджан) – Нургюль Оджагова (Азербайджан) – первая победила с явным преимуществом в первом раунде
63 кг
Алсу Яфарова (Азербайджан) – Элене Карчава (Грузия) – 2:3
Анастасия Чокорая (Грузия) – Айнур Велизаде (Азербайджан) – первая одержала победу
Юноши
1/4 финала
46 кг
Хасрат Мамедов (Азербайджан) – Гасан Магеррамов (Азербайджан) – 5:0
Юсиф Гусейнов (Азербайджан) – Хейреддин Пашаеви (Грузия) – 4:1
Сархан Ализаде (Азербайджан) – Маханбет Сапар (Казахстан) – 3:2
50 кг
Вагиф Мухаммедли (Азербайджан) – Фаиг Ханифазаде (Азербайджан) – первый победил с явным преимуществом в третьем раунде
Расул Бабазаде (Азербайджан) – Лука Кокашвили (Грузия) – 5:0
Азад Маммедли (Азербайджан) – Сахиб Бахышлы (Азербайджан) – 0:5
Рустам Насибов (Азербайджан) – Амир Таиржанов (Казахстан) – 4:1
57 кг
Мухаммедали Истамов (Азербайджан) – Никита Степой (Молдова) – 5:0
Маммедгулу Иманзаде (Азербайджан) – Али Джамалзаде (Азербайджан) – 0:5
63 кг
Векил Гурбанов (Азербайджан) – Фархад Гулиев (Азербайджан) – 5:0
75 кг
Юсиф Агакишиев (Азербайджан) – Давуд Джамалзаде (Азербайджан) – 5:0
+80 кг
Мехран Расулов (Азербайджан) – Угур Гасанов (Азербайджан) – первый прошёл этап без боя
Отметим, что в соревнованиях наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также коллектив из нейтральных спортсменов. В рамках турнира 185 боксеров будут бороться за призовые места в 14 весовых категориях среди юношей и 9 - среди девушек.
Финальные поединки состоятся 7 мая.