    "Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

    • 04 мая, 2026
    • 23:32
    Кубок Гейдара Алиева-2026: Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

    В Баку продолжается международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2026" по боксу среди юношей и девушек до 17 лет.

    Как сообщает Report, в третий день соревнований состоялся 31 бой.

    В составе азербайджанской сборной одна боксерша вышла в финал, еще 10 спортсменов получили путевки в полуфинал.

    Кубок Гейдара Алиева-2026

    4 мая

    Девушки

    1/4 финала

    57 кг

    Эмилия Бейдуллаева (Азербайджан) – Фатима Алыева (Азербайджан) – 3:2

    Полуфинал

    48 кг

    Айдан Исмаиллы (Азербайджан) – Нургюль Оджагова (Азербайджан) – первая победила с явным преимуществом в первом раунде

    63 кг

    Алсу Яфарова (Азербайджан) – Элене Карчава (Грузия) – 2:3

    Анастасия Чокорая (Грузия) – Айнур Велизаде (Азербайджан) – первая одержала победу

    Юноши

    1/4 финала

    46 кг

    Хасрат Мамедов (Азербайджан) – Гасан Магеррамов (Азербайджан) – 5:0

    Юсиф Гусейнов (Азербайджан) – Хейреддин Пашаеви (Грузия) – 4:1

    Сархан Ализаде (Азербайджан) – Маханбет Сапар (Казахстан) – 3:2

    50 кг

    Вагиф Мухаммедли (Азербайджан) – Фаиг Ханифазаде (Азербайджан) – первый победил с явным преимуществом в третьем раунде

    Расул Бабазаде (Азербайджан) – Лука Кокашвили (Грузия) – 5:0

    Азад Маммедли (Азербайджан) – Сахиб Бахышлы (Азербайджан) – 0:5

    Рустам Насибов (Азербайджан) – Амир Таиржанов (Казахстан) – 4:1

    57 кг

    Мухаммедали Истамов (Азербайджан) – Никита Степой (Молдова) – 5:0

    Маммедгулу Иманзаде (Азербайджан) – Али Джамалзаде (Азербайджан) – 0:5

    63 кг

    Векил Гурбанов (Азербайджан) – Фархад Гулиев (Азербайджан) – 5:0

    75 кг

    Юсиф Агакишиев (Азербайджан) – Давуд Джамалзаде (Азербайджан) – 5:0

    +80 кг

    Мехран Расулов (Азербайджан) – Угур Гасанов (Азербайджан) – первый прошёл этап без боя

    Отметим, что в соревнованиях наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также коллектив из нейтральных спортсменов. В рамках турнира 185 боксеров будут бороться за призовые места в 14 весовых категориях среди юношей и 9 - среди девушек.

    Финальные поединки состоятся 7 мая.

    Кубок Гейдара Алиева Международный турнир по боксу среди юниоров
    "Heydər Əliyev kuboku-2026": Azərbaycanın 1 boksçusu finala, 10-u isə yarımfinala vəsiqə qazanıb

