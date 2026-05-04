"Кубок Гейдара Алиева-2026": Азербайджанская боксерша вышла в финал турнира

В Баку продолжается международный турнир "Кубок Гейдара Алиева-2026" по боксу среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает Report, в третий день соревнований состоялся 31 бой.

В составе азербайджанской сборной одна боксерша вышла в финал, еще 10 спортсменов получили путевки в полуфинал.

Кубок Гейдара Алиева-2026

4 мая

Девушки

1/4 финала

57 кг

Эмилия Бейдуллаева (Азербайджан) – Фатима Алыева (Азербайджан) – 3:2

Полуфинал

48 кг

Айдан Исмаиллы (Азербайджан) – Нургюль Оджагова (Азербайджан) – первая победила с явным преимуществом в первом раунде

63 кг

Алсу Яфарова (Азербайджан) – Элене Карчава (Грузия) – 2:3

Анастасия Чокорая (Грузия) – Айнур Велизаде (Азербайджан) – первая одержала победу

Юноши

1/4 финала

46 кг

Хасрат Мамедов (Азербайджан) – Гасан Магеррамов (Азербайджан) – 5:0

Юсиф Гусейнов (Азербайджан) – Хейреддин Пашаеви (Грузия) – 4:1

Сархан Ализаде (Азербайджан) – Маханбет Сапар (Казахстан) – 3:2

50 кг

Вагиф Мухаммедли (Азербайджан) – Фаиг Ханифазаде (Азербайджан) – первый победил с явным преимуществом в третьем раунде

Расул Бабазаде (Азербайджан) – Лука Кокашвили (Грузия) – 5:0

Азад Маммедли (Азербайджан) – Сахиб Бахышлы (Азербайджан) – 0:5

Рустам Насибов (Азербайджан) – Амир Таиржанов (Казахстан) – 4:1

57 кг

Мухаммедали Истамов (Азербайджан) – Никита Степой (Молдова) – 5:0

Маммедгулу Иманзаде (Азербайджан) – Али Джамалзаде (Азербайджан) – 0:5

63 кг

Векил Гурбанов (Азербайджан) – Фархад Гулиев (Азербайджан) – 5:0

75 кг

Юсиф Агакишиев (Азербайджан) – Давуд Джамалзаде (Азербайджан) – 5:0

+80 кг

Мехран Расулов (Азербайджан) – Угур Гасанов (Азербайджан) – первый прошёл этап без боя

Отметим, что в соревнованиях наряду со сборной Азербайджана участвуют команды Узбекистана, Казахстана, Грузии, Латвии, Эстонии, Молдовы, а также коллектив из нейтральных спортсменов. В рамках турнира 185 боксеров будут бороться за призовые места в 14 весовых категориях среди юношей и 9 - среди девушек.

Финальные поединки состоятся 7 мая.