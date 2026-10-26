В Ватикане заявили, что устранят проблему с армянскими фейками в Vatican News

Префект Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардинал Джордж Джейкоб Кувакад заявил, что проблема, связанная с тиражируемыми в информационном агентстве Ватикана Vatican News армянскими фейками будет устранена.

Как передает Report, об этом кардинал заявил на встрече с председателем Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюром Пашазаде.

Шейх всего Кавказа сообщил о тиражируемых в последнее время информационным агентством Ватикана Vatican News недостоверных сведений, порой опирающихся на армянские источники, и представил веские доказательства в подтверждение своих слов.

Кардинал Кувакад заявил, что незамедлительно проинформирует об этом соответствующие структуры, и отметил, что проблема будет устранена.