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    "Vatican News"un erməni dezinformasiyasına yer verməsi müzakirə edilib

    Xarici siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 20:57
    Vatican Newsun erməni dezinformasiyasına yer verməsi müzakirə edilib

    Vatikanın informasiya agentliyi olan "Vatican News"da erməni mənbələrinə əsaslanan yanlış məlumatların yayılmasının qarşısı alına bilər.

    "Report" xəbər verir ki, Müqəddəs Taxt-Tac adından Dinlərarası Dialoq üzrə Dikasteriyanın prefekti Kardinal Corc Ceykob Kuvakad Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin əsaslı dəlillər təqdim etməsindən sonra bu qərara gəlib.

    Belə ki, bütün Qafqazın şeyxi son vaxtlar Vatikanın informasiya agentliyi olan "Vatican News"da bəzən erməni mənbələrinə əsaslanan yanlış məlumatların yayıldığını bildirib və bununla bağlı əsaslı dəlillər təqdim edib.

    Məsələ ilə bağlı dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat verəcəyini bildirən Kardinal Kuvakad problemin aradan qaldırılacağını vurğulayıb.

    Allahşükür Paşazadə Corc Ceykob Kuvakad Azərbaycan-Vatikan əlaqələri Dezinformasiya ilə mübarizə
    В Ватикане заявили, что устранят проблему с армянскими фейками в Vatican News
    Vatican News coverage featuring Armenian disinformation discussed
    44 filmi
    44 filmi

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