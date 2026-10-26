Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева 26 октября посетили социальное швейное предприятие, действующее в городе Шамахы.

Как сообщает Report, Лейла Алиева и Алена Алиева были проинформированы о деятельности предприятия, созданных здесь возможностях и проделанной работе по обеспечению занятости женщин, нуждающихся в социальной поддержке.

Было отмечено, что на предприятии, созданном в рамках проекта "Поддержка социального развития матерей-одиночек" по инициативе Молодежного общественного объединения "Социальная интеграция выпускников интернатов", в настоящее время работает 21 женщина. Предприятие, начавшее деятельность при поддержке нашего государства с 10 женщинами, расширило деятельность и открыло филиал в селе Гёйляр Шамахинского района. В настоящее время на обоих предприятиях работают в общей сложности около 50 женщин.

На предприятиях, наряду с матерями-одиночками, работой обеспечены и члены малообеспеченных семей. Главная цель – увеличить численность рабочей силы, расширить возможности трудоустройства женщин и способствовать социальному благополучию большего количества семей.

В рамках посещения Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с процессом работы женщин, поинтересовались их деятельностью. Они сфотографировались на память с женщинами, работающими на предприятии.