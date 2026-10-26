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    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы

    Внутренняя политика
    • 26 октября, 2026
    • 21:57
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы

    Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева 26 октября посетили социальное швейное предприятие, действующее в городе Шамахы.

    Как сообщает Report, Лейла Алиева и Алена Алиева были проинформированы о деятельности предприятия, созданных здесь возможностях и проделанной работе по обеспечению занятости женщин, нуждающихся в социальной поддержке.

    Было отмечено, что на предприятии, созданном в рамках проекта "Поддержка социального развития матерей-одиночек" по инициативе Молодежного общественного объединения "Социальная интеграция выпускников интернатов", в настоящее время работает 21 женщина. Предприятие, начавшее деятельность при поддержке нашего государства с 10 женщинами, расширило деятельность и открыло филиал в селе Гёйляр Шамахинского района. В настоящее время на обоих предприятиях работают в общей сложности около 50 женщин.

    На предприятиях, наряду с матерями-одиночками, работой обеспечены и члены малообеспеченных семей. Главная цель – увеличить численность рабочей силы, расширить возможности трудоустройства женщин и способствовать социальному благополучию большего количества семей.

    В рамках посещения Лейла Алиева и Алена Алиева ознакомились с процессом работы женщин, поинтересовались их деятельностью. Они сфотографировались на память с женщинами, работающими на предприятии.

    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Лейла Алиева ознакомилась с деятельностью социального швейного предприятия в Шамахы
    Лейла Алиева Алена Алиева Шамахы
    Фото
    Leyla Əliyeva Şamaxıda sosial tikiş müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub
    Фото
    Leyla Aliyeva familiarizes herself with activities of social sewing facility in Shamakhi
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